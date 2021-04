Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er en taktikk han har kjørt fra begynnelsen som har fungert veldig bra for oss. Det har vært ekstremt lav smitte, og sannsynligvis er det et godt valg denne gangen også, sier Marius Ryd, som NRK treffer på gata i Tynset.

– Det har han helt rett i ja. Helt enig med ham. Det er jo på grunn av den smitten da, som er litt skummel, sier Jan Gudmund Engan fra Røros.

Siden starten av pandemien våren 2020, er det registrert 32 tilfeller av covid-19 blant innbyggerne i de åtte kommunene i Fjellregionen.

(Tynset, Alvdal, Folldal, Os, Tolga, Holtålen, Røros og Rendalen).

Og nå går Tynset kommune ut med et klart budskap til sine innbyggere, om at de bør holde seg mest mulig i sitt hjemområde og ikke reise ut av Fjellregionen, i alle fall fram til juni.

Ingen dramatikk

– Det er ingen dramatikk i den oppfordringen vi kommer med, sier kommuneoverlege på Tynset, Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

REIS MINST MULIG: Kommuneoverlegen på Tynset, Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng, vil at innbyggere unngår å reise ut av Fjellregionen – i alle fall fram til juni måned. Målet er å unngå mye smitte i sommertida. Foto: privat

Ifølge kommuneoverlegen er dette en presisering av regjeringens råd om å unngå unødvendige reiser innenlands.

Det er flere uker siden det ble registrert noe tilfelle av covid-19 i kommunene i Nord-Østerdal. Men kommuneoverlegen viser til at det er påvist nye smittetilfeller i kommuner ikke langt fra Fjellregionen.

– Vi håper folk følger vår oppfordring og reiser minst mulig ut av regionen de kommende ukene. Det kan bidra til å holde smitten unna våre områder, sier kommuneoverlegen på Tynset.

Tøffe tiltak fjor

I mars 2020 ble kommunene i Nord-Østerdalen landskjente for sine strenge tiltak i kampen mot koronaviruset.

Det var helt i starten av pandemien. Men det man allerede var klar over, var at folks forflytning hadde stor betydning for spredning av smitten.

– Våren 2020 hadde vi i likhet med mange norske kommuner veldig lite smittevernutstyr, sier kommuneoverlege Bjørnstad-Tuveng.

Frykten var at det skulle komme et stort utbrudd i regionen og at en ikke hadde smittevernutstyr til helsearbeiderne.

– Det vi gjorde i fjor vår var begrunnet i en helt annen situasjon enn i dag.

Han understreker at jo mindre folk reiser de kommende ukene, jo mer bidrar det til å hindre spredning av smitten.

– Målet er minst mulig smitte framover, og at vi kan få en så tilnærma normal sommer som mulig, sier Tor Halvor Bjørnstad-Tuveng.

Tynset kommune ber folk om ikke å reise ut av regionen de neste ukene for å unngå koronasmitte. Foto: Geir Olav Slåen

Litt vanskelig å følge rådet

For Johanna Wåsjø er det ikke helt lett å følge anbefalingen, selv om hun gjerne vil.

– Det er jo egentlig fornuftig, det høres fornuftig ut. Men personlig så har jeg foreldre i Kragerø som gjerne vil ha besøk. De er jo ikke unge og spreke langer, så jeg må jo ta litt hensyn til at de vil ha besøk.

Men om hun kommer til å reise bort med det første, vet hun foreløpig ikke.

– En føler jo litt på ansvaret.

Marius Ryd, som mener det er lurt å holde seg hjemme, sier han må ta en vurdering hvis det av en eller annen grunn blir nødvendig å reise ut av regionen.

– Da må jeg vurdere om det er forsvarlig eller ikke. I utgangspunktet hører jeg på rådene som kommer fra folk som har peiling, sier han.