Mange skolebarn har problemer med å følge fjernundervisningen på grunn av tregt internett.

Familien Sletten har et uvanlig godt utgangspunkt for å kunne uttale seg om hva som blir effekten i norsk skole, nå når «alle» har hjemmekontor.

Svein Sletten er nemlig assisterende rektor ved Sør-Fron ungdomsskule i Gudbrandsdalen. Kona Aina er lærer ved Harpefoss skule og sønnen Mats går i 1. klasse på Vinstra vidaregåande skule.

– Jeg har nettopp fått inn en bekymringsmelding fra en av rektorene i bygda. Skolen opplever at noen barnefamilier rett og slett ikke har råd til å kjøpe seg dyrere datapakker.

Han opplever selv problemer med nettdekningen i eget hus.

– For det første er det dårlig dekning, og det er verst når det er dårlig vær. Da kan ikke alle tre bruke nettet samtidig, og vi må vi avtale oss imellom hvem som kan bruke nettet.

– For det andre har vi snart brukt opp datapakka, og må betale for en større og dyrere løsning.

Vanskelig å være leder

Sletten forteller at hans oppgave som arbeidsleder for de ansatte ved skolen er svært vanskelig på grunn av det dårlige nettet.

– Noen lærere forteller de kun kan delta med meldinger og tekst på videomøter. Og noen av elevene deres er faktisk helt uten nett.

Enkelte kan kjøpe seg bedre nettilgang, men det er ikke alltid det hjelper fordi kapasiteten er for dårlig.

Dette skjer samtidig med at mange av de samme familiene har økonomiske problemer på grunn av koronakrisen.

Utfordrer teleselskapene

ØNSKER BEDRE BREDBÅND: Ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen. Foto: Terje Gording Hong / NRK

Ordfører i Sør-Fron, Ole Tvete Muriteigen, oppfordrer de store leverandørene av bredbånd til å lempe på prisene.

– Jeg mener at leverandørene av bredbånd også bør være med i den store dugnaden. Dette går faktisk på bekostning av barn og unges læring.

Telenor tenker seg om

Magnus Line, informasjonssjef i Telenor, sier at de i lys av den ekstraordinære situasjonen vurderer flere tiltak.

– Dette må vi komme tilbake til når vi har vurdert dette nærmere, sier han.

Magnus Line, informasjonssjef i Telenor. Foto: Martin Fjellanger/Telenor

I går hadde distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland møte med de seks store teleselskapene for å snakke om nettsituasjonen i landet.

– Jeg er trygg på at de gjør det de kan for å sørge for at kapasiteten på bredbånds- og mobilnettene er god. Vi diskuterte i dag flere ting som jeg kommer til å følge opp, sa hun etter møtet.