– Nå blir teleselskapene satt på norgeshistoriens aller største prøve

– Nå blir de satt på norgeshistoriens aller største prøve. Som digitaliseringsminister er jeg opptatt av at nettet skal fungere optimalt for alle. Når vi ikke kan møtes fysisk, er det viktig å møtes digitalt, sier Helleland.

Hun skal møte Telenor, Telia, Lyse (Altibox), GlobalConnect, ICE og Ncom.

I går var det nettverksproblemer hos Telenor på Sør- og Vestlandet.

– Gårsdagens melding fra Telenor om at de har problemer med fast bredbånd illustrerer hvor hardt nettene settes på prøve i disse dager. Vi følger situasjonen tett og det vil være naturlig at Telenor orienterer om hendelsen på dagens møte.

VIKTIG Å MØTES DIGITALT: Distrikts- og digitaliseringsminister, Linda Hofstad Helleland, sier hun er opptatt av at nettet skal fungere optimalt for alle. Foto: Fredrik Varfjell / NTB scanpix

– Det er et veldig høyt trykk

Telenor hadde en feil med en ruter som oversetter sider du søker på, altså til en «IP-adresse» som for eksempel nrk.no.

– Det gjorde at deler av Vestlandet og Sørlandet hadde ustabilt fast bredbånd, sier dekningsdirektør Bjørn Amundsen i Telenor.

Han sier det foreløpig ikke er sikkert å si om det har noe med situasjonen med hjemmekontor og hjemmeskole å gjøre.

GÅR BRA: Dekningsdirektør, Bjørn Amundsen, sier at selv om de opplever et høyere trykk, har de ikke hatt flere problemer enn det som skjedde i går. Foto: Elisabeth Sandve / NRK

– Men det er et veldig høyt trykk, og vi har sjelden fått testet alle ledd i verdikjeden vår på så høye trykk. Det blir spekulasjoner og vanskelig for meg å svare på, men jeg er glad for at denne feilen ikke var langt så omfattende og varte i cirka to timer.

Amundsen legger til at det ikke er noe grunnlag for å si at den feilen de hadde i går skal gjenoppstå og at dette er det eneste problemet de har hatt se siste dagene.

– Så langt har det gått veldig bra.

– Folk ringer mye mer

Amundsen sier det ikke bare er høyt trykk på vanlig bredbånd.

– Vi ser fortsatt et veldig høyt trykk med det å ringe med mobilen med nesten dobling på antall brukere samtidig. Vi ser også en kraftig økning på SMS.

Også hos ICE opplever de mange telefonsamtaler.

– Det som er annerledes nå er at folk ringer mye mer. Spesielt da statsministeren hadde pressekonferanse forrige torsdag. Da så vi et rekordhøyt antall i antall som ringer, sier kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson i ICE.

RINGER MYE MER: Kommunikasjonsdirektør Reynir Johannesson i ICE, sier de opplever økt datatrafikk. Spesielt på telefon. Foto: OLAV HEGGØ/ FOTOVISJON

De følger nøye med på situasjonen på operasjonssenteret. Der har de kontroll på dekningen til nødetatene, men også til pressekonferanser og helse- og beredskap.

– Det er selvsagt økt trafikk, datatrafikk, flere sms og flere som ringer. Men det er en ganske stabil bedrift og vi håndterer det her veldig greit, sier han.

Endring i bruksmønster

Informasjonssjef Ellen C. Scheen i Telia, sier at de ser en økt endring i bruk av nettet, spesielt på fastnettet til GET. Trafikkmønsteret i ukedagene ligner på trafikkmønsteret i helgene.

– Det er ikke en så skarp topp på kveldstid. Nå er det mer jevnt fordelt, og vi merker også at flere bruker bredbåndet samtidig. Ukedagene og helgene ligner nå på hverandre, og det er ikke så rart, fordi alle er jo hjemme på samme måte som i helgene.

Men Scheen legger til at de har veldig god kapasitet på Telia-nettet og at de overvåker nettet kontinuerlig.

– I disse dager gjør vi det ekstra nøye. Dette er jo samfunnskritisk infrastruktur som vi alle avhenger av at fungerer spesielt nå. Vi følger med og gjør det vi kan hvis vi ser at det oppstår noen kapasitetsproblemer, men foreløpig ser alt til å fungere fint, sier hun.

Økt kapasiteten på nettet noen steder

Også i Altibox overvåker de datatrafikken nøye, sier senior kommunikasjonsrådgiver, Andreas Veggeland i Altibox (Lyse).

– Vi har økt kapasiteten noen steder for å være føre-var, og vi opplever at nettet vårt har god kapasitet til å takle den økte databruken som følge av koronavirus-pandemien.

Veggeland sier at de har mye større databruk på dagtid, men at det er fortsatt langt ifra deres grenser kapasitetsmessig.

– Vi er ikke bekymret. Hvis mange er hjemme samtidig og har mange enheter på en gang, kan kundene kanskje oppleve problemer knyttet til det.