Han har ingen forståelse for at 21 kommuner boikotter årets TV-aksjon. Det er Verdens naturfond (WWF) som får pengene fra årets TV-aksjon. Pengene skal gå til bekjempelse av plastsøppel i havene.

Rotevatn tror kommunene som sier nei til TV-aksjonen har fattet vedtak på feil premisser.

Handler ikke om ulv

– Det virker som en del kommuner har et så stort behov for å gjøre alt til rovdyrpolitikk, sier Rotevatn.

Han mener de ikke klarer å se at årets TV-aksjon handler om noe helt annet: Kampen mot plast i havet.

– Det er det pengene går til, ikke noe annet. Jeg synes de bør la være å politisere det her for å fremme et syn i en helt annen sak. Dette bør en klare å holde atskilt.

Ingen tvang

Rotevatn verken kan – eller vil – tvinge kommuner til å gjøre om sine boikott-vedtak. Men han håper kommunene går en runde til, og sender ut følgende enkle beskjed:

– Hvis du er for at vi skal bekjempe plast i havet, da bør du være med på TV-aksjonen og ikke begynne å blande inn alt mulig annet.

Han garanterer at pengene som samles inn fra TV-aksjonen ikke skal gå til noe annet enn bekjempelse av plastforurensning.

Den største kommunen som har droppet årets TV-aksjon, er Tynset. Innlandskommunen har drøyt 5.500 innbyggere. Senterparti-ordfører Merete Myhre Moen har tidligere sagt til NRK at mange i kommunen ikke har tillit til WWF. Bakgrunnen er organisasjonens syn på rovdyrpolitikk.

I Tynset ønsker de heller å gi penger til andre organisasjoner som kjemper for å fjerne plast fra havet.

En personlig sak

14 av de 21 kommunene som så langt har boikottet TV-aksjonen, har ordførere fra Senterpartiet.

Sist ut var Åsnes kommune. Der sa kommunestyret nei til å bli med i høstens TV-aksjon med 13 mot 10 stemmer mandag kveld.

Disse boikotter årets aksjon Ekspandér faktaboks Innlandet: Os, Tynset, Alvdal, Rendalen, Engerdal, Folldal, Lesja, Ringebu, Sør-Fron og Åsnes. Trøndelag: Snåsa, Tydal, Meråker, Namsskogan, Høylandet og Grong. Nordland: Moskenes, Grane, Hattfjelldal og Beiarn. Troms og Finnmark: Bardu.

– Her har det vært utfordrende, særlig med WWF sin holdning til skogvern og rovdyr. Mange synes det er uheldig at de fikk TV-aksjonen og synes det er vanskelig å støtte opp om. Det sier ordfører Kari Heggelund (Sp).

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum har ikke hatt anledning til å stille til intervju, men skriver følgende i en SMS til NRK:

– Jeg synes at TV-aksjonen er en flott norsk tradisjon. Så mener jeg at det er en personlig sak og opp til folk og hver enkelt kommune selv å velge hvilke veldedige formål de vil gi penger til. Dersom noen velger å ikke gi penger til TV-aksjonen i år på grunn av WWF, vil jeg oppfordre dem til å gi pengene til en annen veldedighet i stedet.

De fleste støtter

Innsamlingsrådets sekretær, Erik Skarrud i NRK, synes det er kjedelig at 21 kommuner har vedtatt en boikott av årets aksjon.

– Men det er altså 335 kommuner som ikke boikotter. Og vi håper og tror at folk, også i kommunene som ikke vil delta i aksjonen, velger å gi støtte til det som er en god sak, sier Skarrud.

Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur, setter stor pris på støtten fra klima- og miljøministeren og at saken engasjerer. Pengene som samles inn skal brukes i Sørøst-Asia, der plastproblem i havet er størst.

– Vi håper at vi i oktober kan legge andre uenigheter til side og fokusere på de 900.000 menneskene vi skal gi et bedre liv med mindre plastforsøpling, sier Andaur.

Ingen dør til dør-aksjon

På grunn av koronapandemien blir det endringer for årets TV-aksjon. Det blir ingen bøssebærere som kommer på dørene søndag 18. oktober.

Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn håper alle, også de som bor i kommuner som boikotter aksjonen, bidrar via digitale løsninger.

– Og det håper jeg de som er opptatt av kampen mot plast i havet vil gjøre. Jeg har i alle fall tenkt å bidra. Og det håper jeg at alle vil være med på, uavhengig av om de har en Senterparti-ordfører som vil gjøre alt til rovdyrpolitikk. For det her er faktisk ikke det.