Årets TV-aksjon blir uten bøssebærere

Helt siden oppstarten i 1974 har Norges befolkning åpnet dørene med stor giverglede for de mange bøssebærere som har samlet inn penger til TV-aksjonen. I år blir det annerledes.

Koronaviruset gjør det nemlig vanskelig å gjennomføre den tradisjonsrike aksjonen på vanlig måte.

Med tanke på smittevern har NRK besluttet at årets aksjon kun skal samle inn penger via digitale løsninger.

HØSTENS STORE SATSING: Thor Gjermund Eriksen slår fast at TV-aksjonen fortsatt er en av høstens viktigste satsinger i NRK selv om den blir arrangert uten bøssebærere. Foto: Ole Kaland / Ole Kaland, NRK

– Vi står i en ekstraordinær situasjon som krever ekstraordinære tiltak. TV-aksjonen kalles verdens største dugnad og har samlet inn mer enn 9 milliarder kroner siden oppstarten i 1974. Nå er det i tillegg en annen dugnad vi alle må stille opp på, og det betyr at det ikke vil bli gjennomført en dør-til-dør-bøsseaksjon i år, sier kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i NRK.

Håper på bøssebærere neste år

Hvert år bruker omkring 100.000 bøssebærere å besøke 2,3 millioner husstander i løpet av to timer en søndag i oktober, men under årets TV-aksjon den 18. oktober må samtlige av bøssebærerne erstattes av andre digitale alternativer.

Det betyr likevel ikke at TV-aksjonen ikke er avhengig av frivillighet og engasjement.

– Dette er et annerledes-år, og vi trenger alle gode krefter lokalt og nasjonalt for at vi også i år kan gjennomføre en fantastisk aksjon, selv uten å gå fysisk med bøsse, sier leder for TV-aksjonen, Vibecke Østby.

HENSYN TIL SMITTEVERN: NRK har besluttet at det ikke vil gå bøssebærere fra dør til dør under årets TV-aksjon. Foto: NRK

Østby understreker samtidig at det gode møtet i døra, som bøssetradisjonen representerer, vil bli gjenopptatt så snart situasjonen tillater det.

– Forhåpentligvis blir det allerede til neste år, sier hun.

«Et hav av muligheter»

Årets TV-aksjon går til WWF, Verdens naturfond, og har fått navnet «Et hav av muligheter». Pengene skal gå til å bekjempe plastproblemene i verdenshavene.

Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år, og plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss.

KUTTE PLAST I HAVET: TV-aksjonen vil blant annet bidra til å gi mer enn 900.000 mennesker tilgang til nye og forbedrede avfallsystemer. Det vil kutte utslipp av plast i verdenshavene.

– Sammen med lokalbefolkning, myndigheter og næringsliv skal vi kutte bruken av unødvendig plast, samle inn og resirkulere søppel som i dag havner i naturen. Det betyr i første omgang at TV-aksjonen skal gi mer enn 900.000 mennesker tilgang til nye og forbedrede avfallssystemer. Vi skal også redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

En av dem som har et sterkt engasjement for miljøspørsmål og et nært forhold til havet er kong Harald. Han stiller derfor som høy beskytter for årets TV-aksjon.

– Som kronprins var kongen president i WWF i 20 år. Da han ble konge, ble han æresmedlem. Derfor synes vi det er ekstra stas at kongen vil være høy beskytter for årets TV-aksjon, sier Andaur.