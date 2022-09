– Det er tragisk. Jeg vet ikke hva jeg skal si.

Det sier Tove Sveum. Hun er blant de som er rammet etter brannen i Gjøvik mandag kveld.

Det begynte å brenne i rekkehuset utenfor Gjøvik sentrum mandag ettermiddag. Brannen spredte seg raskt og til sammen er seks leiligheter totalt nedbrent.

15 personer har mistet hjemmene sine.

Dramatisk opplevelse

Tove var i hagen og klippet plen da hun oppdaget brannen. Hun hørte et smell bak seg fra et vindu som eksploderte.

– Da løp jeg inn for å få ut mannen og sønnen min i kjelleren, forteller Tove.

Tove løp tilbake til hagen og tok fram hageslangen for å prøve å slukke brannen.

– Men det var som ei dråpe i havet, sier hun.

Likevel stod Tove med hageslangen til brannvesenet kom. Hun hadde fått i seg røyk og fikk hjelp av ambulanse.

ETTERFORSKER: Innsatsleder fortalte NRK mandag kveld at de har mistanke om hvordan brannen i rekkehuset kan ha startet, men vil ikke si noe mer om det da de etterforsker saken videre. Foto: Frode Meskau / NRK

Mista uerstattelige eiendeler

Brannen tok hjemmet som Tove har hatt i nesten 50 år. Alle bildene fra da barna var små er borte.

Det hun står og går i er det eneste som er igjen.

– Forferdelig. Det er ting vi ikke får erstatte.

PÅ HOTELLET: Tove og ektemannen er sammen med andre evakuerte på hotellet. Hun forteller at naboene tar godt vare på hverandre der. Foto: Alexander Nordby

Alle som bodde i rekkehuset som brant ned og rekkehuset ved siden av ble evakuerte til Strand hotell i Gjøvik sentrum. Der har Tove bodd i natt, men det har ikke blitt mye søvn.

Tove synes hjelpa hittil har vært bra, men nå stiller hun spørsmål om hva som skjer videre.

– Jeg vet ikke hvor lenge vi skal være her, vi må jo ha et sted å bo.

NRK har i ettermiddag forsøkt å komme i kontakt med politiet om status i etterforskningen av brannen, men har ikke lyktes å få kommentar på saken.

OA skriver at tirsdag morgen og formiddag var det fortsatt ikke klart for at politiet kunne starte sine undersøkelser – det var for varmt.

DAGEN DERPÅ: Slik ser deler av bostedsfeltet ut dagen etter seks leiligheter brant ned mandag kveld. Foto: Alexander Nordby

Kommunen hjelper til

Flere representanter fra den kommunale ledelsen møttes tirsdag på hotellet for å kartlegge veien videre for de som har mistet boligene sine.

– Det er jo for å prøve og få på plass de praktiske tingene i kjølvannet av denne brannen, sier Gjøvik-ordfører, Torvild Sveen.

Sveen forteller at det er flere som ønsker å bidra for de evakuerte:

– Jeg ser at noen har ønske om å opprette en spleis for beboere. Andre har blitt oppfordret til se på muligheten for å finne boliger til de enkelte. Jeg har selv tatt kontakt med Gjøvik boligstiftelse for å høre om de har leiligheter som beboere kan være i.

FLERE VIL HJELPE: Ordfører Torvild Sveen sier han oppfatter at flere prøver å gjøre det beste ut av den tragiske situasjonen for de som har mistet alt de hadde. Foto: Alexander Nordby

– Må begynne helt nede på bunn

Tove Sveum bærer på en plastpose når NRK møter henne på hotellet i Gjøvik.

– Jeg har akkurat vært å kjøpt meg telefon. For det er en ting jeg må ha. Jeg har vært i banken og ordnet nytt bankkort og hele pakka, og legger til:

– Du må jo begynne helt nede på bunn, sier hun.