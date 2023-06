Beredskapsparadoks: Her sprenges kornsiloen i Gudbrandsdalen

Staten vil etablere et beredskapslager for korn med en beholdning som tilsvarer to til tre måneders forbruk.

Både Landbruksdirektoratet og Totalberedskapskommisjonen mener landet bør ha seks måneders forbruk i reserve.

Den regjeringsoppnevnte kommisjonen leverte sin rapport tidlig denne uken. De er bekymret for matberedskapen i landet.

Og i hovedkonklusjonen fremhever de behovet for matlager.

«Hovedkonklusjonen til kommisjonen er at det er nødvendig å øke selvforsyningsgraden og snarest starte oppbygging av lagerhold.» Totalberedskapskommisjonen NOU 2023:17 Nå er det alvor. Rustet for en usikker fremtid.

Men torsdag ettermiddag ble en stor kornsilo sprengt på Frya i Sør-Fron.

Det var GD som først omtalte at siloen skulle rives.

Det var en gang en beredskapssilo

Harald Eikerol fra Øyer var den første bestyreren på Frya. Han sier at bakgrunnen for at siloen ble bygget var at Statens kornforretning og Felleskjøpet skulle bygge en beredskapssilo.

Siloen ble bygd tidlig på 1980-tallet, og blir beskrevet som et landemerke. Eikerol synes det er feil at siloen nå skal jevnes ut med jorda.

– Vi snakker om selvforsyning og beredskap, men så river vi det som er å rive.

– Hvorfor er vi ikke litt mer opptatt av å forsyne oss selv? Vi er ikke selvforsynte med poteter engang. Vi importerer, legger han til.

SISTE: Harald Eikerol tror anlegget var et av de siste som ble bygget før beredskapsordningen ble avviklet. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Sprengningen skjedde i 18-tiden torsdag. Det som antakelig var en av Norges siste beredskapssiloer er nå historie.

Det er selskapet AF Decom som utfører jobben.

Sto ubrukt i over 20 år

Da Felleskjøpet Agri SA solgte kornsiloen i 2021 var det en del av avtalen at siloen skulle rives innen fem år.

Seniorrådgiver i kommunikasjonsavdelingen Sigbjørn Vedeld sier det er vanlig at de legger klausuler om riving, slik at det ikke ser ut som anlegg står og forfaller.

Det var flere grunner til at siloen skulle rives.

En av årsakene er at siloen ikke hadde blitt brukt til lagring av korn på over 20 år. I tillegg ligger anlegget på Frya langt unna matmelmøllene i Skien, Vaksdal og Buvika.

TOM: Det hadde ikke vært kornlagring i siloen på frya på over 20 år. Foto: Arne Sørenes / NRK

Felleskjøpet mener at framtidig ny lagerkapasitet må bygges i områdene hvor kornet dyrkes og foredles.

Vedeld forteller også at en eventuell rehabilitering av anlegget ville kostet over 10 millioner kroner.

– Pengene fra salget på Frya vil være med på å oppgradere eksisterende anlegg, og dessuten bygge nye kornanlegg, sier han.

REVET: Slik så det ut etter at siloen ble revet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Behov for nybygging

I dag finnes det ingen offentlig finansiert beredskapslagring av matkorn. Det har det ikke vært siden beredskapsordningen ble avviklet ved begynnelsen av århundret.

– De siste lagrene ble solgt tidlig på 2000-tallet, sier Mari Vengnes, seniorrådgiver i Landbruksdirektoratet.

I gode vekstår bruker Norge hele dagens lagerkapasitet. Gamle siloer som ikke lenger er i drift, tilfredsstiller ikke dagens standard.

Dermed er det behov for nybygging.

Direktoratet har fått i oppdrag å arbeide ut fra at staten ikke selv skal eie beredskapslager, men heller kjøpe tjenester av private tilbydere. Dette er politisk bestemt.

STATENS ANSVAR: Felleskjøpet mener at beredskapslagring av korn er statens ansvar, men kan gjerne bidra hvis stat og regjering iverksetter. Foto: Harald Inderhaug / NRK

Felleskjøpet Agri SA mener at beredskapslagring er statens ansvar.

– Finansieringen kan ikke ligge på bonden. Felleskjøpet bidrar gjerne til beredskapslagring dersom stat og regjering vil iverksette dette, sier seniorrådgiver Sigbjørn Vedeld.

Tidslinje - beredskapslagring av matkorn 1. verdenskrig Det var forsyningsutfordringer og bekymring. Korn ble lagret på skip som lå ved kai.

Kornloven Lagerkapasiteten ble bygget opp i mellomkrigstiden. Statens kornforretning ble etablert og fikk importmonopol på korn og kraftfôr.

Behov for beredskapslagrene Da Norge ble invadert 9. april 1940 var det om lag 400 000 tonn korn på lager. Disse beredskapslagrene var store nok til å forsyne landet med korn til mat og fôr frem til utgangen av 1941.

Firedoblet produksjon Norsk samlet kornproduksjon ble firedoblet på 1960- til 90-tallet. Det har vært en viss nedgang etter 1992.

Endrete krav Vurderingen av trusselbildet endret seg da Berlinmuren falt og den kalde krigen var over. Krav om lager ble endret fra 12 måneder til 6 måneders normalt forbruk. I 1995 startet omleggingen fra statlig kornmonopol til dagens markedsordning for korn.

Avvikling av krav til beholdning Kornloven ble erstattet av kornforvaltningsloven. Kravet om kornlager ble avviklet. Det ble innført en ny markedsordning for korn, og Statens kornforretning ble også avviklet. Mottaksplikten og forsyningsplikten ble opprettholdt, da gjennom Norske Felleskjøp, nå en del av Felleskjøpet Agri.

Beredskapsordningen ble avviklet Kornlagrene ble ombygd. Mot slutten av 1990-tallet var den norske produksjonen så stor at beredskapskravene ble vurdert å være dekket av normale forretningsmessige lagre. Dette var begrunnelsen for den videre avviklingen av kornlagre.

Synkende produksjon Siden rundt 2008 har matkornproduksjonen i Norge vært synkende. Norsk matkornproduksjon utgjør femten prosent av samlet norsk kornproduksjon. Vel 60 prosent av det norske forbruket av matkorn er produsert i Norge. Norskandelen varierer med vekstsesongene, og har siden 2008 vært fallende.

Lov om næringsberedskap I dag reguleres beredskapsarbeidet for mat, medisiner og øvrig utstyr gjennom Lov om næringsberedskap.

Mål om økt produksjon Landbruks- og matminister Trygve Slagsvold Vedum etablerte en ekspertgruppe i 2012, med formål å gi anbefalinger om tiltak for økt norsk kornproduksjon. Året etter kom ekspertgruppens anbefalinger av tiltak som kan bidra til at norsk kornproduksjon ville øke med 20 prosent innen 2030.

Utrede beredskapslager Med utgangspunkt i Hurdalsplattformen fikk Landbruksdirektoratet mandat til å utrede etablering av beredskapslagring for matkorn. Senere samme år leverte direktoratet sin rapport og anbefalte et lager tilsvarende normalforbruk i 6 måneder.

Forslag til ny organisering Landbruks- og matdepartementet ga i oktober 2022 Landbruksdirektoratet i oppdrag å utarbeide retningslinjer for beredskapslagring av matkorn. Det ble lagt føringer for at staten ikke skal eie lagerkapasitet og at det skal etableres en lagerbeholdning tilsvarende forbruk i 2 eller 3 måneder Vis mer

Vil ha mer norskprodusert korn

Det har vært en betydelig nedgang i samlet kornareal i Norge de siste 20 årene.

Daglig leder i AgriAnalyse, Christian Anton Smedshaug, sier at mindre areal betyr mindre produksjon, men at produksjonen nå er i ferd med å stabilisere seg.

Smedshaug er mer bekymret for om vi klarer å benytte kornproduksjonen godt nok, og hva nye miljøkrav vil bety for produksjonen.

– Vi er bekymret for hvordan nye miljøkrav vil slå ut, både med tanke på investeringsbehov og utvikling i antall produsenter.

STABIL: Christian Anton Smedshaug forteller at den norske kornproduksjonen er i ferd med å stabilisere seg. Foto: Hans Philip Hofgaard

Smedshaug mener den viktigste jobben framover er å bevare kornarealene som finnes, og tilrettelegge for lagring der kornet blir produsert.

Ifølge lederen burde Norge ha lagerkapasitet for seks måneder.

– Vi må ha mer lagring der kornet produseres, og vi må ha større totalkapasitet for å kunne bruke den norske produksjonen optimalt, sier han.