Tørke i Sør-Norge: Bonde Håkon tør ikke slippe dyra på beite

Flere steder i Sør-Norge vil det ikke komme regn i det hele tatt de neste to ukene, og årets prognoser viser at vi kan få tørkesommer.

Tørken i Sør-Norge sommeren 2018 førte til dårlige fôr- og kornavlinger for bøndene.

Bonde Håkon Marius Kvæken i Løten er redd sommeren i år blir på samme måten. Han har allerede fått kjenne på konsekvensene, og ser mørkt på de neste to ukene.

– Det er innmari tørt. Hvis det ikke kommer regn innen 14 dager så blir det krise. Det virker som vi får et nytt år som 2018, sier han.

I tillegg har kornet på åkeren hans allerede blitt blass i fargen.

– Kornet begynner å få juling, sier han.

TØRT: – Helt ærlig så er jeg mer bekymret for tørke nå enn jeg var for jordbruksoppgjøret, sier Kvæken. Foto: Frode Meskau / NRK

Frykter at det blir verre i år

Kvæken forteller at dyrene hans står og venter på at de skal ut på beite. Men han tør ikke å slippe dem ut.

Han har fem-seks beiter som det per dags dato ikke er noen dyr på fordi det er for tørt.

– De har kanskje bare fôr i fem eller seks dager der ute. Så lenge det ikke er noe gjenvekst tør vi ikke slippe.

Dyrene klarer seg greit inne, men kalvene begynner å bli store og de eldre kuene er ivrige på å komme seg ut.

– De er som oss – vi trives ikke inne vi heller når det er fint vær. Da vil vi på stranden, bade og sole oss, sier Kvæken.

VIL UT: Dyrene vil veldig gjerne ut på beitet, men Kvæken vil ikke gamble på at det kommer nedbør. Foto: Frode Meskau / NRK

Bonden sier at de burde tatt mer lærdom av tørkeåret 2018. Da ble det sagt at man burde ha litt ekstra fôr å gå på ved å ha noen rundballer på lager.

– Problemet med rundballer er at det er ferskvare, så det er ikke støtt så bra å ha det liggende i flere år.

Hvis været ikke snur snart frykter Kvæken at tørken kan bli enda verre enn i 2018. Dessverre ser det ikke ut til at regnet kommer helt ennå.

Ingen tegn til nedbør

Kristian Gislefoss er statsmeteorolog og værmelder. Han forteller at meteorologene ser mange likheter mellom været i 2018 og nå.

For fem år siden var våren veldig kald, før sommeren kom utrolig raskt i løpet av mai.

Våren var kald i år også, og mai måned var usedvanlig tørr med mye mindre nedbør enn vanlig på Østlandet.

PROGNOSE: Statsmeteorolog Kristian Gislefoss forteller at de har prognoser ti dager frem i tid. Resten av sommeren er det foreløpig vanskelig å si noe om.

Meteorologen ser ingen tegn til at det skal bli noe nedbør de neste 10–15 dagene.

– Vi har et høytrykk som har plassert seg i nærheten av Storbritannia. Det gjør at Østlandet blir liggende slik at det ikke blir nedbør, og slik ser det ut til å fortsette de neste to ukene.

Med andre ord ser det ikke så bra ut for bøndene.

– Det blir det mange kaller godvær, men for andre er det heller dårlige nyheter – med en lang periode med tørt vær.

Svenske bønder deler bekymringen

Også i Sverige er det knusktørt i skog og mark, og bøndene er bekymret for den pågående tørken. Det skrivet NTB.

Temperaturene kommer til å fortsette å stige de neste dagene, og verst ser det ut til å bli sør i Sverige.

– Vi kommer til å få varmere vær som gjør dette verre. Det kommer langt ifra å bli den avlingen som vi fikk i fjor, det blir mer på nivå med sommeren 2018, sier rådgiver Lars Johansson i Jordbruksverket til Sveriges Radio.

Vanja Wallenmyr, som er bonde i Falköping i Västergötland, er blant dem som er bekymret for mangelen på regn. Hun sier at det trengs vann innen kort tid.

– Om en uke blir det alvorlig – svært alvorlig, sier hun.