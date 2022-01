18 år etter at indierockebandet ble startet, har de endelig lykkes med å klatre helt til topps på en av verdens viktigste salgslister.

Albumet «Fix yourself, not the world» ligger nå på plass nummer én foran artister som Ed Sheeran, Adele og The Weekend på den viktige britiske musikklisten.

Og i begivenhetenes sentrum er bassist Tord Øverland-Knutsen fra Norge og Elverum.

– Det er helt uvirkelig at det ble nummer én. Vi har holdt på i utrolig mange år nå. Og det her er femte skiva. At det endelig skulle slå til er veldig kult, sier han til NRK.

Ute på turné

Øverland-Knutsen og de andre bandmedlemmene befinner seg for tiden i USA på en fem ukers lang turne fra østkysten til vestkysten. Han forteller at de ennå ikke har rukket å feire den store suksessen.

– Vi hadde store planer om å sprette sjampanjen og skulle ha en skikkelig fest. Men det endte med at vi var så slitne at vi dro hjem og la oss. Men planen er at vi skal prøve å finne en dag hvor vi kan ta oss en fest i løpet av den uka her, sier han.

Slik ser coveret ut på The Wombats femte studioalbum «Fix yourself, not the world». Illustrasjon: The Wombats - Album Artwork by eBoy

«Fix yourself, not the world» er bandets femte studioalbum. Også tidligere har de ligget høyt oppe på salgslistene i Storbritannia, men uten å ta steget helt opp.

– Vi har ligget og vaket i toppen hver gang vi har gitt ut en skive. At det faktisk slår til den gangen her er sikkert litt tilfeldigheter, sier Øverland-Knutsen.

– Jeg liker jo å tro at det er fordi den skiva her kanskje er vår beste så langt, og at det kanskje har noe med at den har truffet folk på en enda bedre måte enn de andre, legger han til.

Møttes i Liverpool

The Wombats består av Matthew Murphy (vokal, gitar og keyboard), Dan Haggis (trommer og koring) begge fra Liverpool, samt Tord Øverland-Knudsen (bass og noe vokal).

Det var da nordmannen studerte musikk i den nordengelske byen at de tre møttes og dannet bandet i 2003.

HOLDT PÅ LENGE: De tre bandmedlemmene har holdt koken i 18 år, og har hatt konserter i Norge flere ganger. Her spilte de for fullt hus i teltscenen på Hovefestivalen i 2008. Foto: Tor Erik Schrøder / SCANPIX

Jørgen Hegstad er musikkprodusent og programleder i radiokanalen P13 i NRK. Han har fulgt med på The Wombats i mange år.

Han mener det er en kombinasjon av flere ting som nå gjør at bandet har stor suksess.

– Det er tre ting som nok har virket sammen her; timing, kvalitet og lønn for strevet, sier Hegstad.

Han beskriver bandet som gigantisk i hjemlandet England, og at de fyller store arenaer.

– The Wombats er et av indierockbandene fra sin tid som har klart å bli bedre og bedre. Det er først og fremst kvaliteten som nå har seiret. Jeg synes også at dette er bandets aller beste plate. Det er også den best produserte plata, sier Hegstad.