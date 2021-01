Etter at to brødre på 10 og 13 år ble påkjørt da de gikk av en skolebuss i Eidsvoll i forrige uke, fikk Ylva Wergeland Krog hjertet i halsen.

– Det der er mitt verste mareritt, sier hun.

Hver dag må hennes to barn i 2. og 4. klasse krysse vegen etter at de har gått av skolebussen i Sørbygdsdvegen i Øyer kommune. Fylkesveien er smal, uten fortau eller fotgjengerovergang og fartsgrensen på stedet er 60 km/t.

Det er også vegen svært mange hytteeiere kjører for å komme seg til å fra fritidsboligene sine i Hafjell, et av landets største hytteområder.

Det får Wergeland Krog til å frykte for barnas sikkerhet.

Elever går av skolebussen og krysser vegen VEGKRYSSING: Elevene må krysse fylkesvei 361 i Øyer når de har gått av bussen, fordi bussen slipper dem av på "feil" side av vegen. Strekningen er smal, er uten fortau og har mye trafikk som passerer i 60 km/h.

Tør ikke la barna gå alene

Hun har forsøkt å nå fram med bekymringene sine, men føler ikke at hun har blitt hørt - til tross for at hun har tatt opp problemet i flere fora.

– Da jeg tok opp sikkerhet rundt å gå av bussen og krysse veien fikk jeg høre ting som «velkommen til Bygde-Norge», «det er et foreldreansvar å vurdere når barna kan krysse vegen alene», og «det har alltid gått bra, så det går sikkert fint», sier hun.

– Til slutt ga jeg liksom litt opp, så jeg har fortsatt med å følge ungene hjem fra der bussen stopper. Da følger jeg dem de resterende to kilometerne hjem.

– Det er jo ikke helt uproblematisk. Det er jo ikke alltid at barna slutter samtidig på skolen, så det krever litt planlegging, sier hun.

I verste fall blir det åtte kilometer å gå hver dag, kun opp og ned til busstoppet. Dette har vært mulig for Wergeland Krog på grunn av at hun har vært hjemme i foreldrepermisjon, og ved god hjelp fra naboer.

BEKYMRA: Ylva Wergeland Krog, her med datteren Alma (8), er bekymra hver gang barna hennes skal gå av bussen. Derfor går hun de to kilometerne ned til busstoppet for å hente dem - hver dag. Foto: Andreas Lekang / NRK

Trygg Trafikk: Ikke forskjell på bygd og by

At det er sånn det skal være i Bygde-Norge er ikke regionleder i Trygg Trafikk, Marianne Mittet Solbraa, enig i.

– Nei, et menneskeliv er et menneskeliv uansett hvor i Norge man er, sier hun.

BEKYMRET: Marianne Mittet Solbraa i Trygg Trafikk sier mange barn automatisk krysser vegen når de går av skolebussen. Trafikantene er imidlertid ikke alltid klar over at det kommer gående. Foto: Knut Røsrud / NRK

Hun forteller at det er flere foreldre som tar kontakt med dem fordi at de er bekymra for barnas sikkerhet på skolevegen. Tall fra Trygg Trafikk viser at 145.000 norske grunnskoleelever tar buss til og fra skolen hele eller deler av året.

Men løsninger på slike problemer er ikke alltid like enkle å komme fram til, sier Solbraa.

– Det går jo ikke an å lage busslommer over alt, og et gangfelt er jo ikke et trafikksikkerhetstiltak. Å sette opp et gangfelt der vil ikke føre til at det blir bedre.

Ikke aktuelt med utbedring

Det er Innlandet fylkeskommune som har ansvar for Sørbygdsvegen. Fagkoordinator for trafikksikkerhet Arne Skybak sier fylkeskommunen prioriterer sikkerhetstiltak, men at de i dette tilfellet ikke har planer om å bygge en ny holdeplass på fylkesveien i Øyer.

– Det er ikke god ressursbruk å bygge holdeplasser alle plasser hvor det er skolebarn som reiser med buss. Vi får bedre virkning hvis tiltakene gjennomføres der det er mange som reiser til og fra over tid, sier Skybak.

Han råder lokalbefolkningen til å bruke stemmen sin slik Wergeland Krog har gjort.

– Lokaldemokratiet må påvirke de større trafikksikkerhetsinnspillene på fylkesvegnettet i en kommune, mens FAU i tillegg kan ta direkte dialog med samferdselsavdelingen i Innlandet fylke, for å se på mindre enkle tiltak for bedring av trafikksikkerheten på skoleveg, råder han.