Det var politiet som varslet Statens Naturoppsyn sent fredag kveld, om at to moskusdyr fra flokken på Dovrefjell befant seg på østsida av E6, i et området opp mot det som heter Hjerkinnhø.

-Det ble fort for mørkt til at vi kunne jakte på de to dyra, så vi utsatte det til i dag, sier Espen Rusten i Statens Naturoppsyn på Dovre.

Lørdag morgen dro mannskaper ut for å finne dyra.

De to dyra, en 4-årig okse og ei ku ble ganske fort lokalisert.

Ifølge Rusten var det ikke noen dramatikk i forbindelse med fellingen av de to moskusene, som hadde forlatt flokken på vestsida av E6 på Dovrefjell og krysset E6.

KUTT MOASKUS FRAKTES UT; en av de to moskusene som ble felt på Dovrefjell lørdag 4. september fraktes ut på en ATV. Foto: Signe Karin Hotvedt / NRK

Felling eneste utveg

Det å felle de to moskusene var eneste aktuelle utgang i en slik sammenheng, svarer mannen fra Statens Naturoppsyn på NRKs spørsmål om det ble vurdert å flytte dyra tilbake.

Gjennom vinteren skal det være rundt 200 moskusdyr på Dovrefjell.

-Så i denne sammenhengen var det ikke aktuelt å gjøre noe annet enn å fele de to dyra, som hadde forvillet seg på gal side av E6 over Dovrefjell, sier Espen Rusten i Statens Naturoppsyn.

MOSKUSSLAKT; her henger de to moskusene på viltmottaket på Berkåk i Trøndelag. Slaktevekt på oksen var 112 kilo og på kua 126 kilo. Foto: Espen Rusten / SNO

Det er viltmottaket på Berkåk i Trøndelag som har overtatt kjøttet fra de to moskusene som ble skutt på Dovrefjell i dag.

Lørdag ettermiddag er begge dyra frakta dit.

Slaktevekt på moskusoksen var 112 kilo og på kua 126 kilo.

Skinnet fra de to dyra skal også utnyttes, ifølge Statens Naturoppsyn.