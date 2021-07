– Det var heilt uventa, plutseleg var han 20 meter unna, seier Øyjordet om møtet med rovdyret.

Ho var på fjelltur i Jotunheimen saman med systera og ei veninne då ein jerv dukka opp, rett ved dei.

– Eg såg med ein gong at det var ein jerv. Han har eit særskilt ganglag.

GLAD I TOPPTURAR: Det har blitt mange turar i fjellet for Tilde Øyjordet fra Lom det siste året. Jerven har ho likevel sett lite til - før nå. Foto: Privat

I videoen kan ein høyre Øyjordet og turkameratene rope da dyret kjem nærare, for skremme han vekk.

Jerven er nemleg det største mårdyret vi har i Noreg. Sjølv om han vanlegvis ikkje er farleg for menneske, tek han fleire sauar enn noko anna rovdyr.

Visste du at det slett ikkje er ulven som er mest farleg for sau? I saka under kan du bli klokare:

Sjeldan oppleving

– Det er ikkje vanleg at folk ser jerv, for han er både sjeldan og sky, seier Arild Magne Landa, forskar ved Norsk institutt for naturforsking.

SJELDAN: Jerven er vanlegvis folkesky seier forskar. Foto: Arne Staverløkk / Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Jerven held no til i høgfjellet, og ferdes over store områder. Landa seier ein verkeleg skal ha flaks for å treffe på han.

Dei aller fleste får ikkje sett meir enn fotspor i snøen.

INGEN VEIT KVAR JERVEN GÅR: Du er heldig om du får sjå spor av jerv. Foto: Privat

Akkurat no er jerven oppteken med ungar og matlagring.

– Dei førebur seg til vinteren att ved å finne kadaver som dei lagrar i våte område som myr. Jervetispa lærar ungane opp i korleis dei skal overleve, seier Landa.

Foto: Tilde Øyjordet

Skjer ikkje att med det første

Øyjordet er veldig glad i å gå på toppturar, og sidan ho bur i Lom, har det blitt mange turar i Jotunheimen det siste året.

På akkurat denne turen gjekk ho over fleire toppar, mellom anna Svartholshøe. Og det var i enden av turen, i Svartholsglupen, nokre kilometer nord for Glittertind, at dei såg jerven.

Lomværen trur det blir mange fleire turar i år, sjølv om ho ikkje forventar like spektakulære hendingar då.

– Eg trur ikkje eg skal forvente å møte ein jerv att på ei god stund, for dette er ikkje slikt som skjer kvar dag.