Saken oppsummert Ekspander/minimer faktaboks Thomas Nyland ble alvorlig syk etter at han ble stukket av veps.

Han var heldig som hadde kort vei til legevakt da han ble stukket.

Nyland har blitt stukket flere ganger tidligere uten å få allergisk reaksjon. Det er ingen sikker forklaring på hvorfor han fikk allergisk reaksjon denne gangen.

Han har fått adrenalinpenn som han skal bruke dersom uhellet er ute igjen.

Vepseallergi er blant allergiene som forårsaker flest dødsfall.

Det fine været har ført til vepseår.

Forekomsten av Geithams vokser. Den kan være ekstra farlig for allergikere.

– Det var veldig overraskende for meg at jeg plutselig fikk en allergisk reaksjon på vepsestikk.

Det forteller Thomas Nyland (49) om episoden da han havnet på sykehus.

Det var i september 2021 på Starum i Østre Toten at uhellet var ute.

– Jeg gikk tur med hunden da en veps kom og stakk meg i nakken, forteller Nyland.

Thomas Nyland ble stukket i nakken. Det kan ha vært grunnen til at han fikk en allergisk reaksjon. Foto: Knut Røsrud / NRK

Utviklet seg raskt

Det gikk ikke lang tid før Thomas Nyland merket at noe var i veien.

– Etter omtrent 5 minutter begynte det å prikke i hendene, og da ringte jeg legevakten. Etter en kort samtale med dem, kjørte jeg dit.

Dette er typiske symptomer på reaksjoner etter vepsestikk Ekspander/minimer faktaboks Varmefølelse, slapphet

Uro eller angst

Økende, stor hevelse

Kraftig utslett eller rødhet på kroppen

Hodepine

Svimmelhet

Hjertebank

Blekhet, kaldsvette

Kvalme og oppkast

Pustevansker og følelsen av trange luftveier

Påvirket bevissthet Kilde: Lommelegen.no

Etter hvert merket Nyland også at han fikk utslett og at ansiktet hans begynte å svulme opp. Han fikk også pustevansker.

Selv om kjøreturen til legevakten på Kapp kun tok 5 minutter, merket Thomas Nyland en drastisk forverret helsetilstand i løpet av kjøreturen.

– Jeg burde muligens ikke ha kjørt til legevakten selv, fordi jeg var ganske slapp i kroppen da jeg kom frem, minnes Nyland.

Han råder andre folk til å ikke nøle med å ringe legevakten dersom de merker en unormal reaksjon etter vepsestikk.

– Siden det går så fort, er det viktig å komme i kontakt med helsepersonell raskt, sier Thomas Nyland.

Den allergiske reaksjonen førte til at Thomas Nyland ble lagt inn på sykehus. Foto: Privat

Mer veps enn normalt

2024 ser ut til å bli et år der Thomas Nyland og andre vepseallergikere bør være ekstra obs.

Det kan nemlig bli ekstra mye veps i år.

Biolog Arnstein Staverløkk forklarer at været har mye å si for hvorfor det er så stor variasjon i hvor mye veps det blir fra år til år.

– Vi vet egentlig ikke helt sikkert hva som er årsaken til variasjonene i forekomsten, men vi tror at fint vær gir gode forhold for vepsedronningen til å formere seg, forklarer Staverløkk.

Arnstein Staverløkk er biolog, og har forsket mye på veps. Foto: Privat

I denne artikkelen kan du lese mer om årsaken til at det er mer veps enn normalt i år.

Kan være dødelig

Det finnes ingen statistikk over hvor mange som lider av vepseallergi i Norge.

– Det er ikke noe offentlig register for denne typen sykdom, derfor har vi ikke noe oversikt over hvor mange som har denne allergien, sier pressekontakt i Norges Astma- og Allergiforbund, Anna Bistrup. Hun er også utdannet sykepleier.

Selv om man ikke vet hvor mange som har vepseallergi, vet man at dette er blant allergiene som fører til flest dødsfall.

Er du redd for å bli stukket av veps Ja, jeg er redd for å få en allergisk reaksjon😨. Nja. Ikke så veldig, men selvsagt vil jeg ikke bli stukket. Nei, jeg har blitt stukket så mange ganger, og har aldri fått noen uvanlig reaksjon så det går nok bra🤪. Vis resultat

– I Norge er det omtrent 1–2 personer som dør av allergisjokk hvert år, det er gjerne veps eller medikamentallergi som forårsaker disse dødsfallene, sier Bistrup.

Det er ikke noe klart svar på hvorfor vepseallergi er potensielt mer livstruende enn eksempelvis en rekke matallergier.

Anna Bistrup har likevel en teori om grunnen til sammenhengen.

– Det kan være fordi at folk ofte blir stukket av veps når de befinner seg på steder der det tar lang tid før de får helsehjelp, tror hun.

– Kunne endt mye verre

Nyland mener hendelsen kunne vært langt mer kritisk dersom det hadde skjedd et annet sted.

– Jeg var heldig som fikk en reaksjon da jeg var i nærheten av hjemmet. Hvis jeg hadde hatt uflaks, hadde jeg vært på fjellet langt fra legevakt, forteller Nyland.

Thomas Nyland ved stedet der han ble stukket rett i nærheten av Norsk hestesenter i Østre Toten. Kun en liten spasertur fra sitt eget hjem. Foto: Knut Røsrud / NRK

Etter den alvorlige hendelsen for snaut tre år siden har ikke Thomas Nyland blitt stukket av veps igjen. Nå er han forberedt dersom uhellet skulle være ute.

– Jeg har fått en adrenalinpenn som skal settes i låret dersom jeg merker reaksjon etter et stikk. I tillegg må jeg dra på sykehuset for videre behandling i etterkant, forklarer Thomas Nyland.

Det er også andre giftige dyr man kan være allergisk mot som våkner til liv om sommeren. Les mer om dette her.

Giftigere veps sprer seg

Den ekstra store vepsen geithams bærer også med seg mer gift enn de tradisjonelle vepsene. Den var utdødd mellom 1911 og 2007. Etter det har bestanden her til lands økt jevnlig

– Den dukket først opp på Østlandet, og har siden økt i antall, og spredd seg nedover mot Sørlandet, forklarer Arnstein Staverløkk.

Han forklarer at den nok også er ekstra farlig for allergikere, selv om det ikke vites sikkert.

– Geithamsen skyter en større dose med gift enn de andre mindre vepseartene vi har i Norge. Derfor er det grunn til å tro at geithamsen kan gi mer alvorlige reaksjoner hos allergikere, sier biologen.

Dette bør du gjøre for å unngå å bli stukket av veps Ekspander/minimer faktaboks Vær rolig i nærheten av veps og bier, ikke vift med armer og bein. Da blir insektene skremt og stikker.

Sprut vann, gjerne med en dusjflaske på insektene. Da tror de det regner og søker ly.

Unngå å drikke av bokser og flasker du ikke ser innholdet i.

Dekk til mat.

Unngå sterkt duftende og fargerike blomster.

Bruk lyse klær fremfor blomstrede og fargerikt tøy som tiltrekker seg innsektene.

Gå ikke barfot i naturen.

Svette og varm hud tiltrekker seg insekter.

Bruk insektnetting foran vinduer og gjerne sjalusi i dører som står åpne.

Bruk hagehansker ved håndtering av uteplanter og hageavfall.

Sjekk hekker for vepsebol før klipping.

Vær obs ved innhøsting av frukt og fjerning av nedfallsfrukt.

Unngå bruk av parfyme med blomsterduft. Kilde: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke.no

Ikke bekymret

Thomas Nyland tar også den økte bestanden av geithams med ro.

– Jeg tror aldri jeg har sett en eneste geithams, og jeg bruker ikke energi på å bekymre meg over det heller, sier han.

Nyland har fått beskjed om at det er stor sannsynlighet for at han kan få en enda kraftigere reaksjon dersom han blir stukket av veps igjen.

– Jeg kan ikke gå rundt å bekymre meg konstant over dette om sommeren. Hvis jeg hadde tatt forholdsregler til enhver tid, ville livet mitt blitt veldig begrenset, sier han.

Thomas er likevel nøye med å ha med seg adrenalinpenn.

– Den har jeg med meg uansett hvor jeg går. Det har skjedd noen ganger at jeg har glemt den om våren, men jeg husker den stort sett, forteller Nyland.