Kommunen meldte selv om hendelsen på sine Facebook-sider fredag.

Ifølge kommunen fikk syv av de 147 personene som ble vaksinert i Holthallen torsdag mellom kl. 12 og 13 saltvannsinjeksjon i stedet for vaksine.

Alle de som ble vaksinert i tidsrommet blir kontaktet av kommunens vaksineteam i løpet av fredag formiddag, melder kommunen.

Kartlegger de vaksinerte

Det er trolig BioNTech-Pfizer-vaksinen som har blitt gitt. Vaksinen skal ifølge Helsedirektoratet fortynnes med saltvann.

Kongsvinger kommune jobber nå med å kartlegge hvem de syv personene er ved hjelp av blodprøver og individuell vurdering.

«Avviket er alvorlig, og Kongsvinger kommune beklager sterkt at dette har skjedd», skriver de i Facebook-posten.

De syv som er rammet vil få tilbud om ny vaksine når kommunen har avklart hvem de er.

Folkehelseinstituttet er informert om hendelsen, opplyser Kongsvinger kommune.

– Vi har hatt tett kontakt med kommunen som har søkt råd hos oss. Slike hendelser kan skje og er beklagelig, men heldigvis er det sjeldent dette skjer, sier Sara Viksmoen Watle, overlege hos FHI.

Hun sier Kongsvinger nå vil se over rutinene sine.

– De som potensielt kan ha fått for liten eller ingen vaksinedose vil få tilbud om en ny dose for å sikre at de får god beskyttelse mot covid-19, sier Viksmoen Watle.

PFIZER-VAKSINE: Ifølge Helsedirektoratets veileder for klargjøring av vaksiner skal Pfizer-vaksinen blandes ut og fortynnes med saltvann. Foto: Rune Fredriksen/NRK

Feilvaksinering flere steder

I slutten av mars skjedde det samme i Farsund. Da fikk seks personer saltvannsløsning. Feilen ble oppdaget samme dag, og dagen etter ble de seks kalt tilbake og fikk et stikk med riktig innhold.

I går ble det klart at 300 svensker må vaksineres på nytt. Fordi det ikke er klart hvilke av dosene som inneholdt saltvann, må alle som fikk vaksine i byen Lund få vaksine på nytt.

Kongsvinger kommune tabbet seg også ut under vaksinering i mars. Da gikk 161 vaksinedoser tapt etter en lagringstabbe. Den gang besluttet kommunen å gjennomgå rutinene sine for å hindre at liknende hendelser skulle skje igjen.