Fra startrampen i Florida steg raketten Vulcan opp på toppen av en kraftig ildsøyle mandag morgen norsk tid. Ilden kom fra motorene BE-4. De er amerikanske. Det betyr at den siste rest av Russland er fjernet fra det amerikanske romprogrammet.

Vulcan erstatter raketten Atlas. Den brukte den russiske motoren RD-180. Amerikanerne begynte å bruke den russiske motoren da den kalde krigen var over.

Avhengigheten av russerne var noe mange amerikanske politikere mente var problematisk. Spesielt etter at russerne okkuperte Krim. Atlas-raketten ble blant annet brukt til å sende militære nyttelaster ut i rommet.

I 2014 begynte utviklingen av den nye raketten som skulle bruke amerikanske motorer.

Det er selskapet ULA som nå skal bruke Vulcan. ULA er en sammenslåing av romaaktiviteten til gigantene Boeing og Lockheed Martin.

BYGD I USA: De to motorene BE-4 i bunnen av raketten Vulcan. De erstatter de russiske motorene RD-180. Foto: ULA

Skal til månen

Den første oppskytningen av en ny rakett pleier å være en demonstrasjon av kapasiteten. Det er stort sett denne oppskytningen også, men den har med seg et fartøy som skal til månen.

Det er månelanderen Peregrine, «Vandrefalken», som er på toppen av den nye raketten.

Rett etter oppskytningen ble fartøyet beskrevet som fungerende. Noen timer senere kom meldingen om at de ikke var under kontroll. Det betyr at landingen på månen er usikker.

Fartøyet er utviklet av det private selskapet Astrobotic. Det har med seg en rekke nyttelaster. Blant annet to små robot-kjøretøyer. Nyttelastene kommer fra USA, Tyskland og Mexico.

Falken frakter også en rekke små «tidskapsler» til månens overflate. Kapslene inneholder alt fra kryptovaluta til dikt.

LITEN TASS: Månelanderen Peregrine er ikke mye større enn et menneske, men går landingen bra er amerikanerne tilbake på månen. Foto: Astrobotics

Falken skal først inn i bane rundt månen, før den etter planen skal lande 23. februar. Det er et relativt lite fartøy, med en masse på omtrent 1300 kilo.

Går denne delen av planen bra, blir dette den første amerikanske landingen på månen siden avslutningen av Apollo-programmet i 1972.

Døde mennesker

Vulcan-raketten fraktet også med seg en liten og litt spesiell nyttelast. Det var en kapsel med deler av asken fra kremerte mennesker. Det er selskapet Celestis som tilbyr denne typen begravelser.

Kapselen er nå inne i en bane rundt solen og kan sirkle rundt vår stjerne i mange tusen år. En av de døde som er representert med noen få gram av sin aske, er den norskættede kvinnen Kay Ann Heggestad. Hun døde i 2017.

Planen til Celestis var å sende asken til månen. Det førte til bråk. Urfolket Navahoene klagde til amerikanske myndigheter. De mener månen er hellig grunn, og at å spre aske fra mennesker der ikke er en bra handling.

I BANE RUNDT SOLEN: Noen få gram av asken til Kay Ann Heggestad var med på den første turen til den nye raketten Vulcan. Foto: Celestis

Ny, men gammel

I de ti årene det har tatt å utvikle den nye raketten, har det skjedd mye i romfarten. Selskapet SpaceX har blitt den totalt dominerende aktøren. Selskapet til Elon Musk sendte nesten hundre raketter ut i rommet i fjor.

Det gjorde SpaceX med raketten Falcon 9. Den er gjenbrukbar. Det er ikke den nye raketten Vulcan.

Vulcan er nå skrap på havbunnen etter den første ferden. Det gjør dette systemet meget dyrt for kundene.

Amerikanske myndigheter mener likevel at raketten fyller en viktig rolle. Nå har amerikanerne to muligheter til å få tunge nyttelaster ut i rommet. Det betyr at de ikke står låst fast på bakken dersom ett av systemene, Vulcan eller Falcon, svikter.