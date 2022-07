– Gå fem skritt frem, så finner du nøkkelen for å komme deg ut.

24 år gamle Hågen Solbakken står i gangen på en simulert studenthybel i Elverum og ser vilt rundt seg.

Foran øynene har han et par VR-briller.

Studenter er, sammen med eldre og demente, i risikogruppen for å havne i brannulykker, ifølge Midt-Hedmark brann- og redningsvesen.

Derfor har student Sigurd Isak Teppen laget et spill som skal forberede studenter på en eventuell rømning.

VR-SPILL: Spillet har som formål å forberede studenter på en eventuell rømning ved brann. Målet er å komme seg ut av bygningen innen en viss tid. Foto: Selene Fjellvang Lie / NRK

Studenter bør teste dette

– Å vite hvordan man skal rømme fra en bygning er veldig viktig, sier Teppen.

Teppen er student ved Høgskolen i Innlandet. Han har laget spillet i samarbeid med lærer Kevin Tan, beredskapsrådgiver Lena Knutsen og Midt-Hedmark brann- og redning og Hedmarken Brannvesen.

– Jeg tror studenter som har prøvd spillet vil håndtere en brannsituasjon bedre, sier han.

BLE MOTIVERT: Like etter Teppen fikk i oppgave å lage dette spillet, brant det i et hus på Hamar. Teppen forteller at det gav han mer motivasjon til å jobbe med spillet. Foto: Privat

Teppen legger til at det blir lettere å ta logiske og kloke valg, når man har prøvd seg i en lignende situasjon virtuelt.

– Jeg har også en yngre søster, det er viktig for meg at hun og unge studenter blir oppmerksomme på brannsikkerhet, sier han.

VIRTUELL HYBEL: I denne virtuelle studenthybelen skal studentene komme seg ut så fort som mulig. Hvorfor? Det brenner i bygningen. Foto: Selene Fjellvang Lie / NRK

Hågen Solbakken har nylig studert selv. Nå er han branningeniør og tester VR-spillet for første gang.

– Dette er et godt hjelpemiddel for nye studenter som flytter hjemmefra, sier han.

Solbakken tror det kan være lurt at nye studenter for prøve VR-spillet, slik at de lettere kan takle en lignende situasjon.

NYLIG UTDANNET BRANNINGENIØR: Hågen Solbakken har stor tro på det nye spillet. Foto: Privat

Brannøvelsens fremtid?

Branningeniør Anders Tremoen forteller at studenter, eldre og demente er risikoutsatt når det gjelder brannsikkerhet.

– Særlig når studenter flytter hjemmefra. De er ikke vant til å tenke på brannsikkerhet, så det er absolutt noe vi prøver å ha søkelys på.

Tremoen forteller at man gjennom VR kan skape scenario det nærmest er umulig å lage i virkeligheten.

For en ekte øvelse krever mye ressurser og tid.

– I VR kan du skru på pc-en og trykke på én knapp, så er du i gang. Det er en fin måte å lære på, sier han.

VISUELL RØMNING: Brann ingeniør Tremoen forklarer at øvelse gjennom VR-briller er genialt. Foto: Privat

Selv synes Tremoen spillet er svært realistisk.

– Jeg har prøve meg frem litt selv, og siden Isak har tatt utgangspunkt i en ekte hybel som befinner seg her i Elverum, så blir det veldig ekte, sier Tremoen.

For beredskapsrådgiver ved Høgskolen i Innlandet har det vært svært viktig å ha et tett samarbeid med brannvesenet helt fra ideen kom.

– Når man skal lage et slikt type spill er det avgjørende at det faglige er på plass for at det skal kunne forsvares. Vi hadde lyst til å tilby studenter en måte å øve på brannslukning på en litt enklere, virtuell måte, sier Lena Knutsen.

BEREDSKAPSRÅDGIVER: Lena Knutsen kan fortelle at samarbeide har vært bra gjennom hele prosessen. – Vi gleder oss til å ha med spillet på beredskapsdagene våre, der studenter kan se, lære og ikke minst prøve, sier hun. Foto: Selene Fjellvang Lie / NRK

– Når studentene kommer tilbake til høsten, så har vi veldig trua på at dette spillet kan være med på å bevisstgjøre hvor viktig det er å tenke på brannvern, legger hun til.

Sigurd Isak Teppen forteller at han er fornøyd med spillet slik det er i dag. Men at han tror det kan nå nye høyder med litt finjusteringer.