Ida Killi sitter foran laptopen og leter etter voksne som laster ned overgrepsbilder av barn.

– Vi har metoder som vi bruker for å få oversikt over folk som deler overgrepsmateriale, sier hun.

Men hun vil ikke gå i detalj på hvordan hun finner ut hvem personen er og hvor han eller hun bor.

Målet er å finne nye metoder for å ta så mange som mulig.

I fjor kom riksrevisor Per-Kristian Foss med hard kritikk mot politiet og det han mente var manglende evne og kapasitet til å etterforske overgrep og annen kriminalitet på nettet.

Nettovergrep øker over hele landet.

Ser det andre ikke vil se

På skjermen på laptopen til Ida Killi er det alt fra seksualiserte bilder og videoer av barn til voldtekter av barn.

– Du må prøve å distansere deg litt. Det er viktig at vi som jobber med dette har en god dialog oss imellom, sier Kristoffer Brende, som er kollegaen til Ida Killi.

Arbeidshverdagen som består i å se på bilder og videoer av barn som blir utsatt for grove seksuelle overgrep, kan være belastende.

Du må finne en form for bryter som du skrur av før du går hjem fra jobben. Kristoffer Brende, politiet i Innlandet

VIL AVDEKKE FLERE: Målet til prosjektet er å finne gode metoder som avdekker seksuelle overgrep mot barn på nett. Fra venstre Magnus Hauer Berg, Ida Killi, Ranveig Tufte og Kristoffer Brende. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Prosjektgruppa til politiet i Innlandet prøver å finne nye metoder som kan få ned antallet overgrep på nett.

– Vi håper å kunne avdekke enda flere saker slik at de vet at oppdagelsesrisikoen er stor, sier politiinspektør Ranveig Tufte.

Økningen av antall saker kan skyldes at flere voksne prøver å lokke barn som sitter alene på rommet sitt med mobilen eller laptopen.

Men det skyldes også at de sosiale mediene Snapchat og Instagram oftere tipser politiet om deling av overgrepsbilder.

Behandling for pedofile

Ranveig Tufte ser at det er stor forskjell på hvor mange bilder og videoer de som blir tatt har da de blir avdekket. Politiet håper å fange opp gjerningspersonene tidlig. De vil nemlig også hjelpe dem.

Politiet har derfor et samarbeid Helse Sør-Øst og Gaustad sykehus om et behandlingstilbud for å få dem til å slutte å laste ned og dele nettovergrep mot barn.

– Går det an å behandle pedofile?

– Det er forskningsprosjekt som foregår nå så jeg vil ikke forskuttere det, sier Ranveig Tufte.

Hun synes det er viktigere å få løfta det opp og innse at det er en utfordring, enn å prøve å fordekke det.

Det er viktig at politiet får bedre kunnskap om de som har legningen. Ranveig Tufte, politiinspektør Innlandet politidistrikt

Innlandet politidistrikt har tatt initiativ til en samling med Stine Sofie-stiftelsen denne uka der de som jobber med problematikken i politidistriktene i nesten hele landet og helseforetak skal møtes.

Dette er Stine Sofies stiftelse Ekspandér faktaboks Stine Sofies Stiftelse er en ideell organisasjon, som ble etablert etter at Stine Sofie (8) og Lena (10) ble brutalt voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand i 2000. I dag jobber det rundt 60 mennesker i stiftelsen, og i 2016 åpnet Stine Sofie Senteret - verdens første kurs- og mestringssenter for voldsutsatte barn.

– Jeg tror det blir veldig bra å få diskutert litt hvordan vi jobber og at vi deler hva vi har erfart fungerer, sier Tufte.

For når det gjelder overgrep på nett har verken fylkesgrenser eller landegrenser noen betydning. I flere av sakene som avdekkes er ofrene spredt rundt i hele landet.

Føler lettelse når overgriper blir straffet

Politiet forventer en fortsatt økning i overgrepssaker på nett. At sakene blir etterforsket slik at gjerningsmennene blir tiltalt og straffet kan ha en forebyggende effekt.

I januar sto en mann i slutten av 40-årene tiltalt i Østre Innlandet tingrett for å ha fått jenter ned i 13-årsalderen til å sende seg seksualiserte videoer og bilder mot penger eller gaver.

HJELPER BARNA: Julie Dalsveen (i midten) var aktor i saken mot mannen som fikk 14 barn til å sende video og bilder til seg mot betaling. Foto: Anne Kari Løberg / NRK

– De fleste fornærmede føler en stor lettelse ved at gjerningsmannen blir tatt og straffet. Men tenk om disse bildene eller filmene aldri hadde blitt sendt, sier politiinspektør Rune Otterstad.

Han er leder for felles enhet for forebygging i Politiet i Innlandet.

Flere timer om dagen tilbringes på nett og det er like viktig å lære om dette som å lære om trafikkregler og andre ting vi har lært barna være i alle år. Rune Otterstad, leder enhet for forebygging, Politiet i Innlandet

Otterstad sier at politiet ikke er imot at barn er på internett eller har sine egne mobiltelefoner. Men han mener det bør skje i kontrollerte former.

– De små må tidlig lære seg kjørereglene i en digital verden. Som foreldre eller omsorgsperson er dette noe som må prioriteres, sier han.

Politiet jobber også mot å være mer til stede på nett med en nettpatrulje som kan svar på spørsmål. Og de kjører kampanje mot skoler for hva som er greit å dele og ikke.