I høst ble vindkraftverket som ligger i Kjølberget i Våler satt i full drift.

To uker etter den høytidelige åpningen, sørger Statsforvalteren i Innlandet for at vinden løyer. De mener kommunen gjorde en feil da de sa ja til vindkraftutbyggerne.

Statsforvalteren opphever nå kommunens vedtak om dispensasjon for Kjølberget vindkraftverk.

Omstridt kraftutbygging

Byggingen av vindparken har vært omstridt og påklaga av både naturvernere og lokalbefolkning i flere runder

Klagerne har ment at kommunen ikke fulgte loven da de ga grønt lys til bygging, fordi byggestarten kom i gang for sent.

Ifølge regelverket må byggestart skje innen tre år fra tillatelsen blir gitt.

Våler kommune ga dermed utbygger Austri Vind mulighet til å søke dispensasjon på nytt. Det gjorde de, og kommunen innvilget søknaden.

Nå mener fylkesmannen at de ikke har adgang til å gjøre dette.

Under andre gangs behandling stilte nemlig kommunen en del ekstra krav til Austri Vind, blant annet at det skulle installeres radarstyrt varsellys.

Dette har selskapet klaget på.

– Ingen konsekvenser

Ordfører May-Liss Sæterdalen mener at dette ikke får noen konsekvenser for selve driften av kraftverket, som ble startet opp i høst.

– Slik jeg har forstått vedtaket hos Statsforvalteren, kan driften av kraftverket fortsette som før.

Samtidig understreker hun at kommunen nå vil behandle saken på nytt.

– Vi må formulere en bedre begrunnelse og lage en bedre tekst.

Kritisk til saksbehandlingen

Statsforvalteren skriver i sitt vedtak at «det er vanskelig å forstå hvordan kommunen har vurdert de ulike vilkårene.»

Videre at det også er vanskelig å forstå «hvorfor og hvordan kommunen har kommet fram til de konklusjonene har gjort når det gjelder vilkårsstillelsen.»

Høye vindturbiner

Kjølberget vindkraftverk består av 13 vindturbiner som hver er 220 meter høye.