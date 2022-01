Ståle Solbakken skal vikariere som HamKam-trener

Landslagstrener Ståle Solbakken gjør comeback som HamKam-trener.

I alle fall torsdag, fredag og lørdag denne uken.

– Det er hyggelig for oss, og det passet for Ståle. Han skulle egentlig vært i England på jobb. Vi spurte om han kunne dra i gang de tre første øktene, og han sa ja, forteller Bent Svele til NRK.

HamKam står foreløpig uten hovedtrener, og er på trenerjakt etter at Kjetil Rekdal forlot klubben til fordel for Rosenborg. Det til tross for en svært vellykket sesong, med opprykk i Eliteserien.

– Vi kjøper oss litt tid, og han er hjemme og kan stå på feltet. Da er vi glad for at han kan hjelpe til, sier Svele om Solbakken.

Kun for tre dager

Og til HamKam-fansen som håper på en mer langvarig periode med Solbakken som trener: Trenervikariatet ser imidlertid ikke ut til å vare lenge.

– Han blir ikke trener på fulltid hos oss. Han er landslagstrener og skal føre Norge til mesterskap, forteller en lattermild Svele.

Ifølge HamKams daglige leder var det ikke vanskelig å få Solbakken til å lede lagets første treninger etter eliteseriecomebacket.

– Vi måtte ikke overtale han. Vi måtte spørre, det verste vi kunne få var et nei. Men så fikk vi det til denne gangen. Det er bare tre treninger, men det er fint for oss og for gutta.

– Rekdal sviktet jo hele byen

Til TV 2 forteller Solbakken at han kun skal vikariere for en kort periode.

– Dette er overhodet ikke snakk om noe langtidsprosjekt, understreker landslagssjefen.

Han sender samtidig et humoristisk stikk i retning Kjetil Rekdal.

– Kjetil Rekdal sviktet jo hele byen, så da må noen stille opp, sier Solbakken med et smil.

Solbakken er til daglig trener for herrelandslaget i fotball. Han var HamKam-trener også i årene 2003-2005. Den gangen ledet han klubben opp fra 1. divisjon til eliteserien i fotball, og var nære medalje i opprykkssesongen.

Siden den gang har Grue-mannen vært aktiv som investor, supporter og pappa. Solbakken er bosatt i Hamar og København.