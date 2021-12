Rekdal nærmer seg trenerjobben i RBK

HamKam skal ha kommet til enighet med RBK om kompensasjon for Rekdal og assistenttrener Geir Frigård, skriver Hamar Arbeiderblad søndag ettermiddag.

Krevde 4 millioner

Ifølge avisa skal HamKam ha krevd 4 millioner kroner i kompensasjon for duoen. Rekdal har en klausul i kontrakten som sier at han kan gå fri for 400.000 kroner, men det har ikke Frigård.

Søndag skriver avisa at Rosenborg har gått med på å betale nærmere 4 millioner for å få kjøpt fri duoen fra det nyopprykkede eliteserielaget fra Hamar.

Mens Rekdal har hatt lyst til å ha med seg assistenten til sin nye trenerjobb, har ikke HamKam ønsket å slippe Frigård. Klubben skal ha sett på ham som en høyaktuell kandidat til å ta over som hovedtrener etter Rekdal.

Ingen av klubbene ønsker å kommentere opplysningene.

Årets trener i 1. divisjon

Kjetil Rekdal har tidligere trent Vålerenga, Lierse, Kaiserslautern, Aalesund og Start. I 2005 vant han Eliteserien med Vålerenga, mens han har to cupgull med Aalesund.

53-åringen har vært i HamKam siden sommeren 2020, og tok laget til Eliteserien etter en suveren seier i 1. divisjon. Dermed skal Hamar-laget spille i Eliteserien for første gang siden 2008. Rekdal ble også kåret til årets trener i 1. divisjon.