Solberg imponert: – De kunne plassert dette hvor som helst, men gjør det her

Da den italiensk-eide industribedriften Mapei skulle utvide og investere i en ny fabrikk kunne de velge mellom 83 fabrikker i hele verden. De valgte Sand i Nord-Odal.

Nå er fabrikken på Sand den femte største av de 83. Og i dag var det storstilt åpning med blant andre statsminister Erna Solberg og den italienske ambassadøren til stede.

– Det er nesten vanskelig å sette ord på hvor stas dette er. Jeg kunne ikke ha vært mer stolt, sier administrerende direktør i Mapei Norden, Trond Hagerud.

Fakta om Mapei Ekspandér faktaboks MAPEI er en ledende leverandør av lim, fugemasser og kjemiske produkter til byggebransjen.

MAPEI i Norge holder til på Sand/Sagstua i Nord-Odal og anlegget her er også hjørnesteinen i det nordiske markedet.

MAPEIs hovedkontor ligger i Milano i Italia.

MAPEI i Norge er en del av det internasjonale MAPEI-konsernet, som ble grunnlagt i Italia i 1937.

Hvert år investerer MAPEI mer enn fem prosent av sin årlige omsetning i forskning- og utvikling (FoU).

Til sammen er 10 000 medarbeidere ansatt i MAPEI i til sammen 81 fabrikker i 35 land.

MAPEI i Norge har nærmere 250 medarbeidere, og omsetter for nær en milliard i det nordiske markedet.

MAPEI Norden dekker Norge, Sverige, Island, Danmark, Finland, Estland, Latvia og Litauen. Kilde: Mapei.

En kommune på hugget

Det hadde ikke blitt noe av hvis ikke Nord-Odal kommune hadde lagt til rette.

– Mange steder oppleves kommunen som en brems for næringslivet, men her er vi beskrevet som en suksessfaktor. Det er jeg stolt av, sier ordfører Lise Selnes (Ap).

For i Nord-Odal har de gjort alt de kan for industribedriften fra dag en.

Det var i 1999 Mapei kom til kommunen. Da kjøpte de opp bedriften Rescon, som hadde drevet der siden 1976. Rescon havnet i Nord-Odal fordi kommunen bygget en industrihall og leide den ut billig.

Helt siden 1999 har kommunen samarbeidet tett og tilrettelagt også for Mapei. Og da det ble kjent at de kunne få den nye fabrikken, tok kommunen skikkelig grep igjen.

Ordfører i Nord-Odal (Ap), Lise Selnes, er stolt over at Mapei ser på kommunen som en av sine suksessfaktorer. Foto: Ann-Kristin Mo / NRK

Trengte overnatting

– Vi bygget 25 nye hotellrom på gjestgiveriet fordi spesielt Mapei ønsket seg bedre overnattingsmuligheter. Så flyttet vi Odalen kompetansesenter for å gi plass til utvidelsen. Da måtte vi også bygge en ny vei og kjøpe et par hus som ligger tett på fabrikken, sier ordfører Lise Selnes.

Disse grepene førte til at Nord-Odal danket ut Stockholm, som var det andre mest aktuelle stedet for utvidelsen.

– Jeg er stolt av politikerne her, men spesielt administrasjonen, som har kompetanse til å gjøre de grepene som trengs fort, og som har beskrevet mulighetene så godt at Mapei valgte Nord-Odal, sier Lise Selnes.

– En enorm honnør

På åpningen i dag hadde naturligvis også ledelsen og de ansatte all grunn til å være stolte.

– Alle kjemper om nyinvesteringer i et så stort internasjonalt konsern. Så det er en enorm honnør til hele organisasjonen og alle medarbeiderne her, at vi har fått til dette. For dette har vi gjort sammen, sier Trond Hagerud.

Lokalene til Mapei på Sand er nå på til sammen 24.000 kvadratmeter. De er en viktig hjørnestensbedrift, som også har ringvirkninger til mange andre bedrifter i nærområdet.

Gode rammebetingelser

300 gjester var invitert til den høytidelige åpningen i dag. Statsminister Erna Solberg (H) var en av dem.

De nye fabrikklokalene er på 8000 kvadratmeter og det er investert for 190 millioner kroner. Foto: Ann-Kristin Mo

Hun mener dette blant annet viser at det er gode rammebetingelser for industrien i Norge.

– Det er spennende når det åpner nye fabrikklokaler i Norge. Det viser at norsk næringsliv og industri er ganske konkurransedyktig, sa en engasjert Solberg.

Og statsministeren er imponert over kommunen sør i Hedmark.

– Det som er spennende med Mapei er at det er et utenlandskeid selskap som kunne valgt å plassere dette hvor som helst, men de gjør det her på grunn av kunnskap og kompetanse og effektiv drift, sier Erna Solberg.