– Det er ganske kjedelig, sier Kristian.

Mamma, Hanne Aasbrenn, kommer med laptop med leselekser som han kan drive med mens han sitter på rommet sitt. For det meste har tida gått med til dataspill og legobygging.

Smitteutbruddet har nå rammet 80 innbyggere i Nord-Østerdals-kommunene som har i overkant av 11 000 innbyggere.

De fleste som er smittet er barn og unge. Kristian er en av dem. For at resten av familien ikke skal bli smitta, bor han nå i en egen del av huset.

KJEDELIG: Kristian Aasbrenn synes det er kjedelig å sitte alene i isolasjon. Han gleder seg til han er frisk igjen. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

Føler han blir ekskludert

Da Kristian fikk symptomer med høy feber og utslett 17. mai måtte familien ta et vanskelig valg.

– Vi har jo vært forskåna her i Nord-Østerdal så langt. Og siden vi har kommet langt med vaksinering håpet vi at vi slapp unna store smitteutbrudd, sier mamma Hanne Aasbrenn,

For å unngå spredning av viruset, valgte de å isolere 9-åringen. Hanne Aasbrenn er sjukepleier i kommunen og derfor vaksinert. Hun er også den eneste som er i nærkontakt med han.

Men for å være på den sikre siden bor Kristian nå alene i en del av huset der de har et soverom, en TV-stue og et bad.

– Jeg følte veldig på at han ble ekskludert, så det blir ikke noe vanlig familieliv, sier hun.

De andre i familien er testa og foreløpig har ingen blitt smitta.

Mat og muffins gjennom vinduet

Dagene i isolasjon for 9-åringen er ganske kjedelige, innrømmer han. Aller mest savner han å være sammen med venner. Men han har kontakt med dem på dataspillet Fortnite og litt på telefon.

Mamma kommer med mat som serveres gjennom vinduet. Hamburger og pommes frites står på menyen i dag, og muffins som broren har laget. All servering blir gjort på papptallerkener som kastes etterpå.

AVSTAND: Pappa Torstein og broren Sander får snakket med Kristian gjennom vinduet i en annen del av huset. Foto: Geir Olav Slåen / NRK

– Vi må jo bare ses framover, det går jo dette også sier Hanne Aasbrenn.

Familien på Tynset er heldige nok til å ha en egen del av huset der han kan være. Sjøl om det er kjedelig.

Han er klar på hva det første han skal gjøre når han er smittefri igjen:

– Da skal jeg besøke venner, sier han fra vinduet på gården på Tynset.

For de var så snille at de sendte han en Stratos-sjokolade og Twix i posten.

I løpet av ei uke har nord-Østerdals-kommunene Tolga, Os, Tynset og Alvdal, gått fra ingen smittede til at en fjerdedel av innbyggerne har vært i karantene.

Forlenger inngripende tiltak – stenger ned gjennom pinsehelga

Halvparten av dem bor på Tynset, som fram til i forrige uke var nesten skjerma fra smittetilfeller under pandemien.