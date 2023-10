Slik gjør du klar hus og hage før vinteren

Hagesesongen er over, og det er på tide å gjøre huset og hagen vinterklar.

Hjemme hos Øivind Lie i Servicemesteren på Gjøvik er alt allerede klart.

– Her kan vinteren bare komme, sier Lie.

Nå jobber han på spreng for å gjøre blokker, hager og andres uteområder klare for snø og kuldegrader.

Har du gjort klart for vinteren? ❄️ Jepp, jeg er beredt Nja, må nok jobbe litt til Nei. Dette begynner jeg ikke med ennå Vis resultat

Dette er Lie sine ti beste tips til deg som ønsker å gjøre klart til vinteren – enten du har hus, bil eller hage:

Vask vinduene før frosten kommer

Mange vasker vinduene om våren, men ikke glem høsten!

Er vinduene skitne når frosten har kommet, bør du vente en god stund før du vasker dem.

Det er nemlig ikke anbefalt å vaske vinduene om vinteren, da kan vannet fryse.

– For meg er det ikke nok å vaske vinduer én gang i året. Vask de også før vinteren kommer, sier Lie.

Vask vinduene før frosten kommer, anbefaler Lie. Foto: colourbox.com

Vask og rydd vekk utemøblene

– Tørk over utemøblene, fjern fugleskitt og det som måtte være, og la møblene tørke i sola, sier Lie.

– Da er det så fint å finne de fram til våren.

Påfør eventuelt olje eller annen impregnering på møblene før de settes i ly for været – for eksempel under en presenning, eller i garasjen om du har plass.

Fjern smuss og skitt på utemøblene og sett de i ly for været. Det er anbefalingen fra Øivind Lie. Foto: RUTH SYNNØVE BARSTEN / NRK

Rengjør grillen

Finn frem skurebørsten og ta en skikkelig rengjøring av grillen.

– Det er så deilig å finne igjen grillen til påske når den er rengjort.

Men, når du skrubber grillen, skrubber du bort alt fett. Da er det lurt å sette inn grillen med fett igjen, slik at den ikke ruster.

Sett også grillen i ly for vær, og dekk den gjerne til med trekk eller presenning.

Husk vannslangen

Mange har veggmonterte «dispensere» med hageslange.

– De er det viktig å tømme for vann. Ellers fryser den og sprekker i løpet av vinteren, sier Lie.

Hageslangen bør oppbevares innendørs i løpet av vinteren.

Ikke glem å stenge og tømme utekrana for vann. Da unngår du at frosten sprenger rørene eller forårsaker lekkasjer inn i huset.

Apropos vann! Unngå at vannlåser, rør, avløp og sluk fryser. Ikke glem hytta og campingvogna. Forebygg ved å tilsette egnet frostvæske og avløpsåpner.

Klipp gresset

Har du en plen? Eller kanskje en skråning i hagen med gress? Da bør du klippe den nå.

– Da blir det mer behagelig for ungene å ake på vinteren. Og du får det så mye finere til våren.

– Ikke klipp plenen for lavt eller for høyt. Klipp den akkurat passe, ikke kortere enn fem centimeter. Da får den næring og har det fint gjennom vinteren, sier Lie.

Et sikkert høsttegn er blader på bakken, men det er også et tegn på at plenen din trenger stell. Et tykt lag med løv kan nemlig kvele gresset, så sørg for å rake vekk bladene.

Rak vekk løvet fra plenen før snøen legger seg. Foto: Adrian Samuelsen Salte

Og en ting til når det gjelder hagen din: Om du har trampoline bør den demonteres og ryddes bort. Da holder trampolinen lengre.

Sjekk takrenna

En full takrenne kan fryse eller bli tett når regnet og kulda kommer.

– Det er viktig at gradsrenna, takrenna og nedløpet er åpent, slik at vannet blir leda riktig veg, sier Lie.

Det gjelder både høstregnet, men ikke minst når snøen skal smelte til våren.

Ikke glem markisen!

Markisen, og parasoller for så vidt, bør rengjøres før vinteren.

– I sommer har det regna, og da har den for det meste vært inne. Når det nå er sol og tørt, så bør man ta ut markisa slik at den får tørka. Da slipper du mugg, sopp og andre rariteter, sier Lie.

Han anbefaler å bruke en klut eller en kost til å gå over markisa, men unngå å spyle den.

Når markisa er rein og tørr, påfør eventuelt impregnering.

Fjern døde planter og gjør pottene klare for våren

Krukker og potter med jord og blomster i, kan fryse i stykker i løpet av en kald vinter.

Sørg derfor for at både planter og jord er fjerna fra potta eller krukka før kuldegradene slipper til.

– Kast den døde blomsten sammen med hageavfallet, og vask potta. Da er det klart for våren, sier Lie.

Klargjør bilen din

– Legg isskrapa i bilen allerede nå. Hvor mange ganger har vi ikke kommet på morgenen med kredittkortet eller et CD-cover og iskalde fingertupper?

Vær forberedt på at frosten kan komme brått over natta. Skaff den en isskrape, og legg den i bilen nå. Foto: Ulf Palm / NTB scanpix

Sjekk også vinterdekka dine. Må du ha nye dekk? Finn ut det nå, og ikke når «alle» andre oppdager i det i det den første snøen legger seg, er oppfordringa fra Lie.

Finn fram snøskuffa

Selv om snøen ikke har lagt seg ennå, er det lurt å finne fram snøskuffa allerede nå.

For da veit du hvor du har den, den morgenen du våkner til en halvmeter snø utenfor døra.

– Det er ikke så fryktelig lenge til det kommer snø, så finn den fram nå, er rådet fra Lie.