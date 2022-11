«Her kommer vinteren. Her kommer den kalde, fine tida» syng Jokke & Valentinerne.

Men at vinteren er i anmarsj betyr og: Glatte vegar, snø og skifte av dekk.

Men kva må du passa på, og veit du kva dekkreglane er?

Thord Paulsen er bilbergar og kjent frå TV-serien Vinterveiens helter på National Geographic med meir enn 150 millionar sjåarar frå heile verda.

Han har opplevd og sett det meste på norske vegar.

Saman med Jan Rune Presttun, som er faggruppeleiar på utekontroll i Statens vegvesen gir dei deg åtte gode tips:

Gode dekk

– Det er viktig å ha ordentleg dekk om vinteren. Dekk er ferskvare, seier Thord Paulsen.

Gummien i dekka blir dårlegare dess eldre dei er. Sjekk difor at dekka er i god stand før du legg om. Dei bør ikkje vera meir enn fem eller seks år gamle.

Frå 1. november er kravet at mønsterdjupna skal vere minimum 3 millimeter uansett kva dekktype du har på bilen.

– Eit lite triks er å ta eit kronestykke og sjå der det er ring på. Så kan du plassera den nedi sporet i dekket. Går den opp til ringen, så har du i alle fall 4 millimeter, seier Presstun.

Ein verkstad eller ein bensinstasjon kan og hjelpa deg å sjekka.

Bruk gjerna eit kronestykke for å sjekka mønsterdjupna i dekket. Foto: Tale Hauso / NRK

Bytt dekk i tide

– Plutseleg kjem kuldegradene, så det er viktig å bytta om i tide, seier Paulsen.

Vinterdekk utan piggar kan du nytta året rundt, men det er eigne reglar om du har piggar.

Bur du i Nordland, Troms og Finnmark kan du bruka piggdekk frå 16. oktober til og med 30. april.

Resten av landet kan bruka piggdekk frå og med 1. november til og med første søndag etter 2. påskedag.

– Er det krevjande og dårleg føre der du skal køyra, så er det lov å bruka piggdekk og kjetting utanom desse datoane. Vêr og føre trumfar datoen, seier Presttun.

Thord Paulsen er bilbergar i Hardanger. Han har sett det meste. Foto: Tale Hauso / NRK

Få ned farta

Dekka på bilane er i dag blitt breiare, medan vekta på bilane er mindre. Med breiare dekk flyt ein meir oppå vegbanen, og har ikkje lika god kontakt med underlaget.

– Då er det lett å segla ut av vegbanen, og ein må difor tilpassa farta etter føret, seier Paulsen.

Han ser at det er mest ulykker om vinteren når det er litt slapseføre og litt snø, og at den største feilen er at folk køyrer for fort.

– Det hjelper ikkje å heita Martin Schanche eller Thord Paulsen. Om farta blir for stor, så har ein ikkje ein sjanse, seier Paulsen.

Ta bremsetestar

Paulsen foreslår å ta nokre bremsetestar når ein er ute og køyrer.

– Du kan køyra på ein veg som ligg 500 moh. og bilen sit som eit skot. Men så køyrer du nedover 200 meter og der er temperaturen heilt annan. Der kan det vera spinnglatt, seier han.

Den svarte asfalten gjer og at ein ikkje ser om det er krystallar i vegen. Det kan vera klink is, sjølv om det ikkje ser sånn ut.

Thord Paulsen i Vinterveiens helter på National Geographic TV. Foto: NATIONAL GEOGRAPHIC TV / ITV STUDIOS NORWAY AS

Ikkje stol på temperaturmålaren

Paulsen rår bilistane ifrå å stola for mykje på temperaturmålarane i bilane.

– Dei sit ofte slik at bilane i dag får litt varme frå motoren.

Når det har vore kaldt i bakken, nedbør, litt overskya og 5–6 grader, så kan det plutseleg klarna opp og koma stjerner på himmelen.

– Då kan det bli klink is på vegen med ein gong, seier han.

Mat og varme kle

Skal du over ein fjellovergang så er det viktig å ha godt med kle og mykje mat i bilen.

– Plutseleg kan ein bli ståande på fjellet i lang tid, seier Paulsen.

Det er viktig å ha mykje drivstoff på bilen eller at den elektriske bilen din er lada godt opp.

Les instruksjonsboka ved dekkskift

Skal du bytta dekk sjølv så er det viktig å ha rett utstyr. Ein jekk til å løfta bilen og ein hjulnøkkel eller muttertrekkar for å losna boltane.

Presstun i Statens vegvesen anbefaler å alltid lesa instruksjonsboka i bilen.

– Der står det korleis ein gjer det og om det skal vera moment, seier Presstun.

Lufttrykk og etterstramming

Når du har skifta dekk er det ei lita sjekkliste:

Sjekk lufttrykka i alle dekk. Kva riktig lufttrykk ein skal bruka står som oftast i dørstolpen i bilen din.

Hugs også å alltid etterstramma boltane.

– Eg har henta mange som har hatt eit løsna hjul på bilen, så det er viktig å etterstramma, seier Paulsen til slutt.