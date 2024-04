Trafikkstopp og de største forsinkelsene på veiene er ventet mellom klokka 12 og 16.

Ifølge Statens vegvesen er trafikkmengden i løpet av andre påskedag ganske lik første påskedag, men det er normalt mindre forsinkelser og færre køer.

På landets største flyplasser, er det mandag ventet storinnrykk.

Bare på Oslo lufthavn er det ventet at 45.000 passasjerer lander.

Tror fint vær utsetter køene

Ved 14-tiden går trafikken på Østlandet og Vestlandet veldig fint. Det tror trafikkoperatørene kan ha sammenheng med det fine været.

– Det går i utgangspunktet veldig bra med trafikken på Vestlandet nå. Det har vært et trafikkuhell på E16 på Voss, som har ført til noe kø. Men det ser ut til at det ene feltet nå er åpnet for trafikk mot Bergen, sier trafikkoperatør Jørgen Bødtker ved Vegtrafikksentralen vest.

– Utenom det, har det faktisk ikke begynt å bygge seg kø enda, tilføyer Bødtker.

Det mener Bødtker er typisk på en solrik dag som denne.

– Min ukvalifiserte gjetning er at det må være det fine været som gjør at folk utsetter hjemreisen for å nyte solen på påskens siste dag, sier Bødtker.

Det er kanskje ikke så rart: 1. april ligger an til å bli årets hittil varmeste dag

Trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen øst, Tone Sorken, heller mot det samme:

– Enten så dro de fleste hjem i går, eller så er det været som gjør at folk utsetter hjemreisen, sier hun.

Andre påskedag er preget av sol og blå himmel over store deler av Norge. Det gjør trolig at flere utsetter hjemfarten, tror flere av vegoperatørene. Foto: Anne-Joo Cecilie Naomi Schrøder Lexander / NRK

Her kan du lese hvordan det går i trafikken:

Tips til deg som skal hjem

– Vi ser for oss at det kan være bedre å reise tidlig eller sent, sier trafikkoperatør Øyvind Eik hos Vegtrafikksentralen øst.

Trafikkoperatøren har forståelse for at folk vil vente litt med hjemfarten, med tanke på finværet.

– Men da kan det fort bli trafikk, om flere reiser samtidig, advarer Eik.

Hvis du skal reise med fly i dag, har pressevakt Øystein Løwer hos Avinor noen råd for en mest mulig knirkefri reise:

Ikke glem noe om bord i flyet.

Ta bagasjen av bagasjebåndet så snart den dukker opp.

Kjør forsiktig om du skal kjøre hjem fra flyplassen.

Det er ventet at 45.000 passasjer lander på Oslo lufthavn mandag. Arkivfoto fra 22. mars. Foto: Mariam Eltervåg Cissé / NRK

Østlandet

Ifølge trafikkoperatør Øyvind Eik ved Vegtrafikksentralen øst vil det trolig bli tett trafikk på følgende steder mandag:

E6 fra Øyer og i retning mot Mjøsbrua.

E6 forbi Gardermoen, ved Kløfta og innover mot Oslo.

E16 fra Hønefoss-Sollihøgda i retning mot Drammen-Sandvika.

På E6 inn mot Oslo ved Åsland er det ved 13.30-tiden mandag meldt om redusert framkommelighet på grunn ei trafikkulykke.

Sørlandet

Ifølge trafikkoperatør Magnus Nilsen hos Vegtrafikksentralen sør er det sjeldent påsketrafikken er stor på Sørlandet.

– Men det blir nok godt med trafikk på veiene, sier Nilsen.

Ved tre-tiden ble det meldt om en trafikkulykke ved Øvrebø på riksvei 9. Ifølge Vegvesenet skal det være kø i området.

Vestlandet

På E16 mellom Voss og Bergen ble Langhelletunnelen stengt på grunn av bilstans. Statens vegvesen regner med at dette vil skape mye kø, men melder klokken 15.08 at tunnelen igjen er åpen.

Erfaringsmessig må du også regne med køer ved flaskehalsen på E16 Trengereid.

Trafikkoperatør Kjetil Larsen hos Vegtrafikksentralen vest sier det også er ventet en del trafikk sørfra mellom Stavanger og Bergen, over fergesambandene Mortavika-Arsvågen og Sandvikvåg-Halhjem, samt Lavik-Oppedal.

For sistnevnte fergesamband er det mandag formiddag satt inn ekstra ferge slik at det går fire ferger og avganger hvert 15 minutt mellom klokka 12 og 20.

Vegtrafikksentralen vest melder imidlertid at fergen må lades opp, og at avgangene klokka 15.30 fra Oppedal og klokka 16.00 fra Lavik derfor utgår.

På E16 Evanger ved Væletunnelen ble det meldt om et trafikkuhell ved 13-tiden. Veien ble ryddet igjen klokka 14.

I Trøndelag

Mandag formiddag flyter trafikken fint på veiene i Trøndelag.

Men det er ventet en del trafikk utover dagen, ifølge trafikkoperatør hos Vegtrafikksentralen Andreas Johansen.

Disse veiene er utsatt i Trøndelag mandag:

E6 fra Oppdal mot Trondheim.

E14 fra Stjørdal

E6 fra Nordland og inn til Trondheim.

I Nord-Norge

Mandag formiddag kolliderte en minibuss og personbil i Stamsund i Lofoten.

Både luftambulanse og redningshelikopter ble sendt mot ulykkesstedet. Fylkesvei 817 er stengt etter ulykka.

For de resterende delene av landsdelen skal trafikken flyte fint, ifølge Jonas Johnsen hos Vegtrafikksentralen nord.

Fly og tog

Dette er dagen i påsken de aller fleste ferierende med fly har valgt å komme hjem på, ifølge pressevakt Løwer hos Avinor.

– Men vi er godt forberedt, så det skal gå bra, sier han.

Det er ventet at 45.000 lander på Gardermoen, mens 40.000 letter fra Gardermoen andre påskedag.

Trenden er tilsvarende i Bergen, Stavanger og Trondheim.

På Bergensbanen er det buss for tog mellom Bergen og Voss. Dette som følge av godstoget som sporet av og skapte skader på infrastrukturen ved Arna stasjon 22.mars.

Dette kan gi forsinkelser på mellom 20 og 45 minutter, melder kommunikasjonssjef i Vy, Åge-Christoffer Lundeby.

Lundeby oppfordrer til å møte i god tid, og gleder seg over at togtrafikken igjen vil gå som normalt fra tirsdag 2.april.