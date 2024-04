Bergensbanen gjenåpner tirsdag 2. april

I en pressemelding melder Bane Nor at Bergensbanen åpner for normal drift tirsdag 2. april.

Strekningen Arna – Vaksdal har vært stengt som følge av store skader etter at et godstog sporet av fredag 22. mars.

Det har derfor vært buss for tog deler av strekningen på Bergensbanen.

Havarikommisjonen mener godstoget kjørte på rødt lys ved Arna stasjon og det ble dermed av sikkerhetshensyn gjort en tvungen avsporing, som skapte skader på banens infrastruktur.

To personer er siktet i saken.

– Dette har vært et krevende arbeid på et begrenset og svært trangt anleggsområde. Vi satte alle krefter i sving med å gjenoppbygge den ødelagte infrastrukturen slik at Bergensbanen kunne åpne igjen mellom Arna og Vaksdal så raskt som mulig sier regiondirektør for Sør-Vest i Bane Nor, Hans Gunnar Dokken.

I pressemeldingen beskriver Dokken et omfattende arbeid.

– Vi har blant annet lagt 3000 meter signalkabel, foretatt flere hundre kabelskjøter, byttet svært mange sviller, bygget nytt kontaktledningsanlegg og gjennomført et titalls skinnesveiser.

Det er en svært fornøyd kommunikasjonssjef i Vy, som kan erklære at togtrafikken på Bergensbanen vil gå som normalt fra tirsdag morgen.

– Vi kjører tog som normalt fra i morgen tidlig, uten behov for buss. Det er veldig gledelig at Bane Nor nå har fikset de store utfordringene som ble forrige fredag. De har gjort en formidabel jobb med tanke på hvor store skader det var, sier Åge-Christoffer Lundeby og legger til:

– Og om noen skulle være urolige, kan jeg forsikre om at vi ikke hadde startet opp med kjøring av tog om det ikke var regnet som trygt.