– Det er rett og slett forjævlig.

Det sier sauebonde i Ringsaker, Per Ulven.

12 av sauene hans er døde. Blodmerkene på jordet forteller om dramaet som utspant seg da en ulv kom seg innenfor gjerdet søndag.

– Her skal det ikke være ulv. Det er grønn sone.

Søndag kom ulven seg innenfor et gjerde til en gård og drepte mange sauer. Foto: Frode Meskau / NRK

Beiteprioritert område

Det er gjort flere observasjoner av ulv i Ringsaker kommune de siste dagene.

I all hovedsak fins ulven her til lands i deler av Innlandet og Viken. Lisensfellingen utenfor forvaltningsområde for ulv varer fra 1. desember til 31. mai.

Politiet fikk søndag flere henvendelser fra personer som mener de har sett ulv i Brumunddal sentrum. I den andre videoen bærer ulven på det som kan se ut som et rådyr - ved Næroset i Ringsaker.

Utenfor Moelv er det beiteprioritert område. Nå reagerer bøndene på at det ikke blir gitt fellingstillatelse på ulven.

– Det er håpløst når ikke forvaltningen vil avlive. Jeg skjønner ikke hvordan det går an å ikke ta ut dette dyret, så heller kutte en av kvoten når kvotejakta begynner 1. desember, sier bonden.

Per Ulven fant sauene sine tidlig søndag morgen.

– Jeg har mistet 12 totalt. Men det kan hende vi finner flere. Jeg håper ikke det.

Bonde Per Ulven sier det er en enorm følelsesmessig belastning å oppleve at dyr man har et nært forhold til, blir utsatt for dette. Foto: Frode Meskau / NRK

Da sauebonden fant dyra sine ringte han til Statens Naturoppsyn. De ble med å avlive sju sauer etter det som skal ha vært et ulveangrep.

– En blir rett og slett litt forbanna når det ikke skal gis fellingstillatelse.

12 sauer er døde etter et ulveangrep i Næroset i Ringsaker, bekrefter Statens Naturoppsyn. Fem av sauene var døde da bonden fant dem. Sju av dem måtte avlives. Foto: Frode Meskau / NRK

Statsforvalteren: Mener det finnes andre tiltak

Det er Statsforvalteren i Innlandet som har sagt nei til å felle ulven som vandrer utenfor ulvesonen i Ringsaker.

Seniorrådgiver Ståle Sørensen sier det finnes andre skadeforebyggende tiltak.

Sørensen sier det kan oppstå andre hendelser som gjør at de senere revurderer vedtaket. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Her var det ganske åpenbart for oss at det forelå andre aktuelle skadeforebyggende tiltak. Vi er utenfor beitesesong og det var egentlig nærmest litt tilfeldig at disse dyrene fortsatt var ute. Det forebyggende tiltaket var å åpne fjøsdøra og ta inn dyra.

Sørensen sier det sjeldent at en ulv krysser gjerder og går inn på innmark.

– Dette er ikke et dyr vi forventer vil fortsette å oppholde seg i området.

Sauebonden har tatt inn resten av dyrene sine. Men han frykter at ulven kan gjøre skade andre steder.

– Om den overlever kan den gjøre mye skade til sommeren. Jeg synes det er en hån mot beitenæringa når det ikke gis fellingstillatelse i slike tilfeller, sier bonden.

På jordet til sauebonden er det tydelige ulvespor i snøen. Foto: Frode Meskau / NRK

I en håpløs situasjon

– Det er et tragisk syn.

Martin Opsal er leder i Ringsaker beitelag. Det var han som søkte om fellingstillatelse på ulven.

Han er sauebonde selv, og mener de nå står i en håpløs situasjon.

Martin Opsal sier sauebønder i området er fortvilt. Foto: Alexander Nordby / NRK

– Vi har en ulv som flyr rundt i bygda. Den kan gjøre mer skade. Det er ganske håpløst å drive med dette når det er grønn sone. Det skal ikke være rovdyr her.

Opsal sier han ikke har tenkt å anke avslaget

– Det var ganske klart at det ikke var aktuelt. Så det må vi sikkert bare ta til etterretning.