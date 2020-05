Øyvind Teigen skulle bare snu bilen på parkeringsplassen da han tidligere denne uka oppdaget at simla han har hjemme på gården i Skjåk var i fødsel.

Reingjeteren tok raskt frem mobilen og begynte å filme. Da så han at det ikke bare var én kalv som kom ut. Simla fødte nemlig tvillinger.

– Det er veldig gøy at det skjedde her hjemme, og at vi fikk dokumentert det, sier Teigen.

FØRSTE GANG: Øyvind Teigen, som er reingjeter i Lom Tamreinlag, forteller at de ikke har dokumentert tvillingfødsel tidligere. Han viser frem de nyfødte kalvene sammen med datteren Andrea Teigen. Foto: Even Lusæter / NRK

– Til de grader oppsiktsvekkende

«Litol», som simla kalles, var så liten da hun selv ble født at Teigen måtte ta vare på henne for å holde henne i live.

I vinter gikk hun sammen med resten av flokken til Lom Tamreinlag, men ble tatt ned fra fjellet igjen før kalvinga startet.

Nå har hun altså født tvillinger.

4000 REIN: Lom Tamreinlag består av en flokk på 2400 voksne rein. Etter kalvinga består flokken av omtrent 4000 dyr. Foto: Even Lusæter / NRK

– Sjeldent

Per Jordhøy, som er tidligere rådgiver for Norsk institutt for naturforskning (NINA), sier det er usikkert hvor mange tvillingfødsler det finnes fra rein, men kaller hendelsen svært sjelden.

OVERRASKET: Per Jordhøy, tidligere rådgiver for Norsk institutt for naturforskning, er overrasket over å ha sett en simle føde tvillinger. Han har ikke hørt at dette har skjedd tidligere. Foto: Anne Marie Aa

– Det må jeg si er spesielt og til de grader oppsiktsvekkende, sier han, og fortsetter:

– Med de marginale livsvilkår reinen lever under i fjellet, kan det være at det rett og slett ikke er «lønnsomt» for simla å føde mer enn en kalv.

Jordhøy forteller at det tidligere har blitt observert hunnrein som har kommet ned fra fjellet med to kalver, men at dette ikke trenger å bety at de har født tvillinger.

– Jeg har hatt kontakt med folk innenfor det norske villreinområdet som har drevet med villreinforvaltning hele livet. De kjenner heller ikke til at det er blitt observert tvillingfødsler i deres område, forteller han.

Viktig dokumentasjon

NRK har vært i kontakt med flere eksperter innen rein og hjortevilt, som alle forteller at dette er første gang de har sett dokumentasjon på at en simle får tvillinger.

Jordhøy er glad for at fødselen ble filmet, og forteller at videoen viser nyttig informasjon som kan brukes til villreinforskning i framtiden.

– Det er fint å få dokumentert at det finnes unntak fra regelen, og det gjør det ofte i naturen, sier han.

Etter hvert skal simla og tvillingene gjenforenes med resten av flokken.

– Nå skal de til fjells igjen. Vi får se litt på været når det blir, sier reingjeter Teigen.