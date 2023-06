– Den som tror at vi er ferdige med sjukehussaken i dag, må tro om igjen.

Det sier Hamar-ordfører Einar Busterud (BBL).

Mandag ble det klart: regjeringen går videre med planene for Mjøssjukehuset.

Det innebærer at det skal bygges et stort sjukehus, Mjøssjukehuset, på Moelv. I tillegg vil de styrke sjukehusene på Lillehammer, Tynset og Elverum.

Det betyr at de to største byene i fylket, Hamar og Gjøvik, mister sjukehusene sine.

Mens Hamar-ordføreren er oppgitt, jubles det på andre siden av Mjøsa.

– Vi vil komme styrka ut av det

– Vi føler dette er bra for oss, bra for pasienter og bra for Innlandet.

Det sier Gjøvik-ordfører Torvild Sveen (Sp) etter mandagens pressekonferanse.

– Jeg tror at på sikt så ligger det andre muligheter for Gjøvik framover som gjør at vi vil komme styrka ut av det. Det er viktig for fremtidens pasienter i Innlandet at vi har et sykehus hvor vi kan behandle de fleste pasienter, sier han.

HISTORISK: På pressemeldingen som regjeringen sendte ut om sjukehusvedtaket i Innlandet, sikret ordfører i Gjøvik, Torvild Sveen, seg signaturene fra de tre ministerne som la fram vedtaket. – Det er et historisk dokument som jeg sikret meg i mitt eget lille private arkiv, sier Sveen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Likevel innrømmer Sveen at det ikke var noen enkel oppgave å gi slipp på sjukehuset i byen.

– Poenget her er at noen må gå foran og ta noen vanskelige valg for at andre skal kunne komme etter i litt lettere terreng, sier Sveen.

Frykter rekrutteringsproblemer

Men ordføreren på Hamar, som fulgte pressekonferansen med armene i kryss, er ikke interessert i at byen skal stå uten sjukehus.

Han mener det er flere ulemper ved å plassere ett nytt, stort Mjøssjukehus på Moelv.

KRITISK: Ordfører i Hamar, Einar Busterud (BBL), er kritisk til regjeringens vedtak om å bygge Mjøssjukehuset i Moelv. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– For det første er det rekrutteringa. To uavhengige rapporter har sagt at man rekrutterer dårligere til Moelv. Et sjukehus uten ansatte gir som regel dårlig behandling, sier Busterud.

– Men det er ikke langt fra Moelv til Hamar?

– Nei da, problemet er at Lillehammer og Moelv ligger så tett på hverandre. Hvis man ser på hvor mange som bor i Lillehammer og Moelv, så er ikke det nok til å fylle to sjukehus, mener Hamar-ordføreren.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener Mjøssjukehuset blir Europas fremste sjukehus.

– Når det nå kommer et nytt sjukehus, kommer det til å bli Europas fremste sjukehus. For det er situasjonen når Norge bygger sjukehus, sier Støre.

EUROPAS FREMSTE: Statsministeren mener at Mjøssjukehuset i Innlandet vil bli Europas fremste sjukehus. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Men Hamar-ordføreren er skeptisk til om det blir lagt nok penger på bordet til å bygge «Europas fremste» sjukehus, og samtidig styrke sjukehusene i Lillehammer, Elverum og Tynset.

Han ser for seg utsettelse etter utsettelse.

– Det er det som er den store risikoen. Nå skal Helse Sør-Øst vedta langsiktig investeringsplan til høsten. Da er det veldig usikkert om det kommer penger til Innlandet og i så fall når, mener Busterud.

– Det eneste som er sikkert i dag, er at det videre løpet er usikkert, sier han.

Regjeringens vedtak om Sykehuset Innlandet Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen vil at Sykehuset Innlandet skal videreutvikles gjennom; Etablering av et Mjøssjukehus i Moelv.

Et forsterket Elverum sjukehus sammenlignet med gjeldende vedtak i Helse Sør-Øst RHF. Det er et klart mål å utnytte mer av bygningsmassen på Elverum.

Et Tynset sjukehus hvor dagens virksomhet videreføres med aktivitet og arbeidsplasser minimum på dagens nivå.

Et allsidig lokalsjukehus på Lillehammer, inkludert at Lillehammer sjukehus har ortopedi og generell kirurgi for eget lokalsjukehusområde. Basert på dette ber regjeringen om at Helse Sør-Øst legger til rette for: Videreutvikling av det elektive ortopediske tilbudet ved Elverum sjukehus, hvor mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi legges til Elverum sjukehus.

Et sterkt rehabiliteringstilbud ved Elverum sjukehus, herunder en videreføring av døgntilbudet som i dag finnes i Ottestad (avdeling for medisinsk rehabilitering) som flyttes til Elverum, istedenfor Moelv. Det skal gjøres nødvendige bygningsmessige tilpasninger.

En styrking av tilbudet ved Tynset sjukehus.

Etablering av et bevegelsessenter ved Elverum sjukehus, med elektiv ortopedi og fysikalsk medisin og rehabilitering som en stamme for et slikt fagmiljø, sammen med NAVs senter for tekniske hjelpemidler, høyskolens opplæring i kroppsøving og relevante ideelle aktører.

Regjeringen ber også Helse Sør-Øst om at det gjøres en egen vurdering av mulighetene for samspill mellom forsvarets aktivitet og et styrket medisinsk miljø ved Elverum sjukehus innen rehabilitering og et bevegelsessenter. Videre skal det vurderes hvordan det akuttmedisinske tilbudet kan ivareta forsvarets behov, og om det er muligheter for samarbeid om for eksempel opplæring og trening. Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sjukehus, og ber Helse Sør-Øst utrede dette. I tråd med tidligere vedtak fra Helse Sør-Øst, vil regjeringen at de indremedisinske akuttfunksjonene skal legges til Elverum sjukehus for det opptaksområdet som i dag har sjukehuset i Elverum som sitt lokalsjukehus. Regjeringen har også bedt Kunnskapsdepartementet om å sette i gang et arbeid med mål om å etablere egen fysioterapiutdanning i Elverum for å bygge et enda sterkere fagmiljø i Elverum knyttet til bevegelsessenteret.

– Må knas

Også Gjøvik-ordføreren stiller spørsmål til økonomien, men føler seg likevel trygg på at regjeringen vil gjennomføre det de nå har vedtatt.

– Dette er et prosjekt som må knas. Det er ikke sånn at alle penger er på bordet nå, sier Sveen.

– Samtidig føler jeg meg trygg på at regjeringen ikke hadde kommet med et slikt vedtak hvis det ikke var fordi de faktisk ønsket å skaffe den finansieringen som skal til for å gjennomføre det, sier ordføreren i Gjøvik.

MÅ PÅ PLASS: Ordføreren i Gjøvik er glad for at det nå ligger en beslutning på bordet. – For at dette skal bli en suksess er det fortsatt mye som må på plass, sier Sveen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Han mener det er nå arbeidet med den nye sjukehusstrukturen i Innlandet virkelig begynner.

– I dag skal vi først og fremst glede oss over beslutningen som er tatt, så vet vi at i morgen starter arbeidet med resten av vegen og prosjektet.