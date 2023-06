– Vi mener denne løsningen vil sikre gode sykehustjenester for befolkningen i Innlandet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Sammen med finansminister Trygve Slagsvold Vedum og helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt de pressekonferanse på Moelv mandag morgen.

– Å sørge for at befolkningen har et trygt og godt helsetilbud er en av de aller viktigste oppgavene for regjeringen. Nå er jeg glad for at vi kan sette punktum for over 20 års sykehusdebatt i Innlandet, sier Støre.

FOLKEFEST: – Gratulerer med dagen, sa Kjerkol til jubel fra publikum. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

– Et skikkelig løft

Den nye sykehusstrukturen innebærer at de to største byene i fylket, Hamar og Gjøvik, mister sine sykehus.

Helse- og omsorgsministeren mener det nye Mjøssjukehuset gir flere fagområder et løft.

– Mjøssjukehuset vil legge til rette for mer avansert behandling på samme sted, sier Kjerkol.

– For fagområder som kreft, nevrologi, barnesykdommer, spesialisert kirurgi og spesialisert indremedisin blir dette et skikkelig løft, sier hun.

Mjøssjukehuset Ekspander/minimer faktaboks Regjeringen sier ja til å etablere et nytt Mjøssjukehus i Moelv i Innlandet.

Sjukehuset vil ha spesialiserte funksjoner innen somatikk, psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling.

I tillegg blir det et allsidig lokalsjukehus på Lillehammer, videreutvikling av sjukehuset på Tynset og et sjukehus i Elverum med mer aktivitet enn det som følger av styrevedtak i Helse sør-øst.

På sjukehuset i Elverum blir det mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi, et bevegelsessenter med et styrket rehabiliteringstilbud og indremedisinske akuttfunksjoner.

Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sjukehus, og ber Helse sør-øst utrede dette.

Kunnskapsdepartementet vil bli bedt om å sette i gang et arbeid med mål om å etablere egen fysioterapiutdanning i Elverum.

Videreutvikle viktige tjenester

Regjeringen sier altså ja til ett hovedsjukehus på Moelv. I tillegg ønsker det å videreføre det de kaller «viktige tjenester» i Lillehammer, Elverum og Tynset.

På Lillehammer går regjeringa inn for et allsidig lokalsykehus.

I Elverum vil regjeringa ha mer aktivitet enn det som følger av styrevedtaket i Helse Sør-Øst.

VIKTIGE TJENESTER: Regjeringa vil, i tillegg til å bygge nytt Mjøssjukehus i Moelv, videreutvikle tjenester i Lillehammer, Elverum og Tynset. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Der blir det mer døgn- og dagkirurgi innen ortopedi, planlagt kirurgi, et bevegelsessenter med et styrket rehabiliteringstilbud og indremedisinsk akuttfunksjoner.

Regjeringen ønsker også at det legges til rette for et fødetilbud med barselavdeling ved Elverum sykehus, og ber Helse Sør-Øst utrede dette.

På Tynset ønsker regjeringen å videreutvikle sykehuset som er der i dag.

– Jeg mener vi har funnet en løsning der vi viser at regjeringen lytter, og samtidig sikrer et godt tilbud til befolkningen, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum.

Bekymret for psykiatrien

Senterpartiet i Oppland er glad for at striden om Mjøssjukehuset er landet, men mener det bør gås en runde til på det psykiatriske tilbudet.

– Det har vært viktig å få en avklaring, sier leder av Sps fylkestingsgruppe Aud Hove til NTB.

FORNØYD: Leder i Sps fylkestingsgruppe, Aud Hove, er glad for at det har kommet en avgjørelse fra regjeringen i sjukehusstriden i Innlandet. Foto: Arne Sørenes / NRK

Hun er glad for at regjeringen velger å styrke sjukehustilbudet på både Lillehammer, Elverum og Tynset i tillegg til et stort sykehus i Moelv. Innlandet er et stort fylke, påpeker hun.

– Nå må Helse sør-øst og Sykehuset Innlandet prioritere å bruke midler på å bygge opp Lillehammer og Elverum i påvente av at det nye sjukehuset kommer på plass, sier Hove.

Samtidig er hun bekymret for psykiatrien, og mener regjeringen bør ta en ekstra runde på det. Vedtaket fra regjeringen innebærer at de psykiatriske sjukehusene på Sanderud og Reinsvoll blir lagt ned.

– Vi er mange som mener de bør bestå, sier Hove.

En mangeårig diskusjon

Etter en mangeårig diskusjon ble det i september 2022 stemt over hvor sjukehusene i Innlandet skal ligge i framtida. Styret i Helse Sør-Øst vedtok da å gå inn for å bygge Mjøssjukehuset på Moelv.

Seks av de ti styremedlemmene stemte for Mjøssjukehus i Moelv under styremøtet i september i Helse Sør-Øst.

I vedtaket ligger det også at Lillehammer skal ha et akuttsjukehus og at det blir et elektivt sjukehus i Elverum.

To av styrets medlemmer ba om en utsettelse av saken. De tre ansattrepresentantene gikk imot, de ville ha null-pluss alternativet.

Stort engasjement

Diskusjoner om hvor en skal bygge nye sjukehus er et kjent tema flere plasser i landet. I Innlandet har det vært heftig krangling, fakkeltog og facebookdiskusjoner i en årrekke.

Et fellessjukehus i Innlandet har betydning for de 370 000 folkene som bor der. Innlandet er også Norges største hyttefylke, med over 85 000 fritidsboliger.

Slikt blir det fakkeltog, aksjonsgrupper og diskusjoner av. Noen av Facebookgruppene har over 30 000 medlemmer. Slik som gruppa «Fortsatt sjukehus i Elverum» og «JA TIL FORTSATT AKUTTSYKEHUS I LILLEHAMMER».

Faktisk helt tilbake til 2003/2004 begynte man å snakke om et felles sjukehus nettopp i Moelv.

De siste 17 åra har det blitt brukt mye tid og ressurser på å finne ut av dette. Ifølge Helse Sør-Øst har det vært 17 ulike forslag på bordet.