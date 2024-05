Politiet har gjort nye funn i Løten-drapssaken

Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Politiet vil begjære kvinnen som er siktet i Løten-drapssaken varetektsfengslet i åtte nye uker.

Kvinnen er siktet for medvirkning til drap etter at blod og menneskelevninger ble funnet på hennes gård.

Politiet mener mistanken mot kvinnen er styrket og begrunner begjæringen med fare for forspillelse av bevis og allmenne hensyn.

Det gjenstår omfattende etterforskning, inkludert gjennomgang av 350.000 ulike kommunikasjoner.

Kvinnen nekter straffskyld og mener noen andre har utført drapet.

En kvinne i 40-årene er siktet for medvirkning til drap etter at det ble funnet blod og menneskelevninger på gården hennes i Løten kommune.

Undersøkelser viste at disse stammet fra Ole Andreas Sønstvedt som hadde vært meldt savnet siden 12. januar.

Politiet begjærte den siktede kvinnen varetektsfengslet i åtte nye uker.

– Kvinnen erkjenner fortsatt ikke straffskyld og samtykker ikke til fengsling. Hun samtykker til at fengslingsmøtet går som kontorforretning, opplyser politiinspektør Liv Hilde Nytrøen.

Men politiet fikk ikke mehold i å varetektsfengsle kvinnen i åtte uker.

Retten har bestemt at den siktede kvinnen varetektsfengsles i fire nye uker med brev- og besøksforbud.

Fengslingsfrist skal som hovedregel ikke overstige fire uker, og retten mener at det ikke er grunn til å fravike hovedregelen i denne saken.

Politiet har etterforsket Løten-drapet siden i vinter. En mann ble meldt savnet 12. januar. Foto: Arne Sørenes

Nye funn – styrket mistanke

Politiet sier torsdag til NRK at de har gjort nye funn i saken.

– Det er gjort biologiske funn på en gjenstand som politiet mener er av stor interesse. Den siktede kvinnen er ikke avhørt om dette enda.

Politiinspektør Nytrøen sier at de dermed ikke kan utdype funnet ytterligere.

Et annet ferskt funn som er et av bevisene i Løten-saken, er den drapssiktede kvinnen sin jakke. Jakken ble funnet på gården.

Politiet mener mistanken mot kvinnen er ytterligere styrket. De sier at bakgrunnen for begjæringen er fare for forspillelse av bevis og allmenne hensyn.

– Det gjenstår fortsatt omfattende etterforskning. Vi er ikke ferdig med gjennomgangen av elektroniske spor slik som sosiale medier, teledata, kommunikasjon med vitner og basestasjoner. Totalt er det snakk om 350.000 ulike kommunikasjoner, sier Nytrøen.

Liv Hilde Nytrøen i politiet i Innlandet sier at mistanken mot den siktede kvinnen er styrket. Foto: Frode Meskau / NRK

Lavvoen på gården er fortsatt sperret av. Politiet sier de ikke kan utelukke nye kriminaltekniske undersøkelser.

160 vitneavhør

Nytrøen sier til NRK at de har et omfattende vitnemateriale.

– Vi har gjort cirka 160 vitneavhør. Det er hva politiet vil betegne som omfattende.

Og politiet sier torsdag at kan det bli aktuelt med nye vitneavhør, etter hvert som politiet undersøker de elektroniske sporene.

– I og med at kvinnen fortsatt nekter straffskyld, må politiet etterforske grundig og bredt, men vi håper å ha etterforsket saken ferdig i løpet av august/september. Siktelsen er ikke endret, og etterforskningen har ikke ført til mistanke om at andre skal være involvert, sier Nytrøen.

Kvinnen mener andre har utført drapet

Den siktede kvinnen har uttalt at hun mener noen andre har utført drapet, og at andre forsøker å legge skylden på henne.

Forsvarer Svein Holden sier den siktede kvinnen fortsatt har samme standpunkt i saken.

Forsvarer Svein Holden sier at den siktede kvinnen mener hun er uskyldig. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Hun fastholder at hun er uskyldig i anklagene som er rettet mot henne, sier Holden.

Forsvareren sier at de ikke vil kommentere at det er gjort nye funn og at politiet mener mistanken er styrket.