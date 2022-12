Partnerskapsloven var en lov som ga to personer av samme kjønn rett til å registrere partnerskap. Loven innebar at partnerskap fikk samme rettsvirkninger som inngåelse av ekteskap, med unntak av adopsjonsrett (jf. § 4). Partnerskapsloven ble opphevet ved endringslov til ekteskapsloven i 2008.

Fra 1. januar 2002 ble det åpnet for at den ene partneren i et registrert partnerskap kunne adoptere den andres barn, hvis ikke barnet er et adoptivbarn som opprinnelig kommer fra en fremmed stat som ikke tillater slik adopsjon. Ved oppløsning av partnerskap hadde det registrerte partnerskapet de samme rettsvirkningene som ved separasjon og skilsmisse.

Partnerskapsloven ble opphevet ved endringslov av ekteskapsloven 27. mai 2008 nr. 53, som innførte adgang til å inngå ekteskap for personer av samme kjønn. Etter at endringsloven trådte i kraft 1. januar 2009, kan registrert partnerskap ikke inngås. I forbindelse med lovendringen ble det gitt adgang for registrerte partnere til å omregistrere partnerskapet til ekteskap. For registrerte partnere som ikke har omregistrert partnerskapet, vil reglene for registrert partnerskap fortsatt gjelde, jamfør ekteskapsloven § 95.

Kilde: Store norske leksikon

Dokumenter fra arbeidet til Det Norske Forbundet av 1948 med partnerskapsloven viser politisk lobbyvirksomhet over lang tid for å få gjennomslag for homofile og lesbiske samliv.

Kilde: Kulturrådet.