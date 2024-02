Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks Firmaet Kyte har lansert en tjeneste for levering av mat med drone til hytteområdet på Sjusjøen.

Høyfrekvent susing høres i det fjerne.

– Der kommer'n, sier hytteeier Svein Ruud.

Han har nettopp bestilt sushi levert på døra. Det er ikke akkurat uvanlig.

Men måten maten kommer seg dit, er av det uvanlige slaget.

Maten blir nemlig fraktet til hytta av en drone.

Firmaet Kyte har nå gjort det mulig for hyttefolk på Sjusjøen å bestille mat ved hjelp av dronelevering.

Her har Svein Ruud og døtrene nettopp fått levert sushi på døra ved hjelp av en drone. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Kan frakte én kilo

Tjenesten fungerer akkurat som andre matleveringstjenester, slik som om Foodora og Wolt.

Forskjellen er at dette foregår i lufta, forklarer daglig leder i firmaet Aviant, Lars Erik Fagernæs.

Daglig leder i firmaet Aviant Lars Erik Fagernæs sier de passer på sikkerheten. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Drona har base i Lillehammer, og kjører derfra til hytteområdet.

– Vi får en ordre, laster dronen, og så flyr dronen helt autonomt til kunden, sier han.

Maten vinsjes deretter ned til kunden på bakken.

Fagernæs sier de startet selskapet med å fly blodprøver mellom sykehus.

– Vi har allerede driftet med sykehus, med blodprøver og flydd over 4000 flyvninger. Så nå har vi lansert dette på Sjusjøen, og passer veldig godt på sikkerheten, sier han.

Men er man mange som skal ha mat, må man kanskje ty til andre løsninger.

Drona har nemlig en vektbegrensning på én kilo.

Drona letter i Lillehammer og frakter varene til Sjusjøen. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Kritiske til ordningen

Det nye tilbudet får imidlertid variabel mottakelse.

I Facebook-gruppa «Sjusjøen», med 17 000 medlemmer, har flere tatt til orde for at de ikke ønsker å eksponeres for dronestøy når de er på hytta.

– Jeg tenker at det er kjempenegativt, sier hytteeier Espen Seeberg.

Han har hatt hytte på Sjusjøen i 25 år, og for ham er hele poenget med å være på fjellet at det skal være stille.

Derfor er han lite begeistra for slike tiltak som innebærer støy.

– Dronen bråker som bare rakkeren. Jeg skjønte ikke hva det var for noe med en gang, sier han.

Espen Seeberg har hytte på Sjusjøen og er ikke begeistret for det nye tilbudet. Foto: Privat

Seeberg mener dronetilbudet kun er et konstruert behov for at noen skal tjene penger.

– En litt sånn tåpelig tjeneste. Veldig kritisk til dette greiene her, sier han.

Hytteeieren stiller også spørsmål ved sikkerheten når ei drone på 16 kilo suser over hodet på folk.

Jardar Sølna Øverbye er positiv til at folk prøver nye ting, men ser støyproblemet.

– Vi hører det jo. Det kan hende man må lage noen regler for hvor man har lov til å fly eller slikt. Det må man kanskje finne ut av underveis, spør han.

Mener de kan fikse støyproblem

Daglig leder Lars Erik Fagernæs forstår at innføring av nye teknologiske løsninger skaper debatt og reaksjoner.

– Lyd er et teknisk problem. Det kan vi løse. Dette har vi driftet i Trondheim i over ett år, og da har ikke støy vært et stort problem, hevder Fagernæs.

Foto: Reidar Gregersen / NRK

Han forteller at drona har en innebygd fallskjerm, dersom noe skulle skjedd i forbindelse med flyvningen.

– Så hvis noe mot formodning skulle skjedd, så kommer fallskjermen til å utløses. Og vi har gjort det nå i fire år, med over 4000 flyvninger. Totalt med fokus på sikkerhet, sier han.