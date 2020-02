– Han var en person vi i friidrettsmiljøet og friidrettsforbundet hadde enorm tillit til.

Det sier Odd Ivar Nyheim.

Han var ungdomslandslagstrener i friidrett, og engasjerte treneren fra Engerdal som assistent.

Nyheim ble sjokkert da han hørte at treneren forgrep seg på utøvere gjennom flere tiår.

– Tror man kjenner mennesker

På slutten av 1990-tallet satte idrettsforbundet ned ei gruppe som skulle jobbe med retningslinjer for seksuell trakassering. Odd-Ivar Nyheim var med i gruppa.

Han rådførte seg med andre i friidrettsmiljøet for å få innspill. Treneren fra Ren-Eng var den han rådførte seg mest med.

– Det var jo ingenting han sa som indikerte at han hadde noe å skjule, sier Nyheim.

Nyheim var sikker på at mannen var en som virkelig kunne bidra til å forhindre seksuelle overgrep i idretten.

– Det forsterker jo fortvilelsen og sinnet man nå opplever. Man tror man er en god menneskekjenner og så tar man så feil.

Kjempetalentet som slet

Ren-Eng-treneren var den første han tok kontakt med da han ble ansatt som landslagssjef for juniorlandslaget i 1995. Grunnen var at de to hadde jobbet tett sammen tidligere.

– Jeg så jo hvor flink han var med utøverne og hvor flink han var til å organisere. Han var en rolig bestefarstype som alle bare hadde godt å si om.

Nicklas Aleryd var en av utøverne på landslaget. Han var et kjempetalent.

I 1995 var han med til Ungarn på junior-EM. Der sprang han 800 meter og stafett. Men det gikk ikke så bra.

– Jeg husker at Nicklas var utafor. Det har jeg i ettertid sett i sammenheng med det jeg nå vet, sier Nyheim.

Det han nå vet er at Nicklas ble utsatt for overgrep av treneren i Ungarn.

– Det er ganske utrolig når jeg vet hvor tett vi bodde, og hvor god oversikt vi trodde vi hadde. Og så fanga ingen av oss opp det.

I podkasten "Trener og overgriper" forteller Nicklas om overgrepene. Han slet psykisk og droppet ut av videregående skole to ganger.

STO FRAM: Nicklas Aleryd er en av fire friidrettsutøvere som står fram i podkasten Trener og overgriper. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hele historien: Trener og overgriper (1:2)».

Odd-Ivar Nyheim er utdanna spesialpedagog, og ville hjelpe Nicklas tilbake til skole og friidrett.

Den han rådførte seg med også da, var treneren fra Ren-Eng. De to brukte flere titalls timer på å drøfte hva årsakene til Nicklas sine problemer var, og hvordan de kunne få Nicklas motivert for skole og friidrett.

Det gjør vondt å vite at rådgiveren hans overgrep seg på Nicklas, og minst sju andre idrettsgutter.

Må skolere trenere

SKUFFET: På Nadderud stadionet i Bærum møttes Odd-Ivar Nyheim og treneren i Engerdal ofte under konkurranser Foto: Mats Sparby / NRK

Odd-Ivar Nyheim er nå plukket ut som veileder for Olympiatoppens satsing på «Morgendagens trenere».

I den opplæringa vil han sørge for at seksuell trakassering blir snakket høyt om. Slik at unge ikke må bære på hemmeligheten så lenge som de fire Ren-Eng-utøverne gjorde.

Du trenger javascript for å spille av lydklippet «Hele historien: Trener og overgriper (2:2)».

Han mener det også er viktig at seksuelle overgrep er på dagsorden i aller trenerkurs. For i idrett blir det fort til at en trener gir klem og jubler når det går bra, og trøster når det går dårlig.

Utøverne og trenerne må vite hvor grensa går.

– Man kan aldri garantere at det ikke skjer. Men hvert enkelt idrettslag kan garantere at man gjør det man kan for å forhindre overgrep.