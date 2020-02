Det var et viktig øyeblikk for 61 år gamle Jan Ole Johnsgård fra Engerdal.

Han og kameraten Dag Olav Åse møtte Patrik Sjöberg før jul, da SMISO Telemark arrangerte seminar om seksuelle overgrep mot gutter.

For begge fikk Patrik Sjöbergs bok og dokumentar om overgrep en stor betydning.

De tre deler skjebne. Treneren deres misbrukte dem seksuelt. Og alle tre har åpnet seg om det som skjedde i barne- og ungdomstida.

– Jeg synes dere er kjempemodige. Jeg krever ikke at alle skal gå ut og fortelle, det er fritt valg. Men når man har tatt de første skrittene er det veldig viktig å fortsette og prate, sier Sjöberg.

Den svenske høydehopperen tok flere OL og VM-medaljer på 1980- og 1990-tallet. I 2011 fortalte om overgrepene boka «Det du inte såg».

– Forferdelig at voksne kan utnytte barn slik han gjorde med meg

– At Sjøberg sto fram og fortalte om overgrep han ble utsatt for av treneren fikk stor betydning for meg, sier Jan Ole Johnsgård.

Han og Dag Olav er to av mange, som ble misbrukt av treneren sin i den suksessrike klubben, Ren-Eng.

–Det skjer nå

OVERGREP: Seniorrådgiver i Idrettsforbundet, Håvard Øvregård, vil at alle i idretten sier i fra. Foto: Anne Rognerud / NRK

Håvard B. Øvregård er seniorrådgiver i Norges idrettsforbund. Han har ansvar for arbeidet med forebygging og håndtering av seksuell trakassering og overgrep. Han er klar på at overgrepshistoriene dessverre ikke er unike.

– Vår beskjed til idrettslag er at dette skjer, i større eller mindre grad, i alle idrettslag. Enten har det skjedd i ditt idrettslag, eller så skjer det nå uten at du vet om det, eller så skjer det i framtida. Så vi vil at alle idrettslag skal ta opp dette temaet.

Han mener historien om Ren-Eng-ofrene ikke er unik.

– Langt derifra. Vi får inn henvendelser om saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep hver måned, mellom 4 til 10 henvendelser i måneden. Fra mindre alvorlige, til mer alvorlige.

FELLESSKAP: Jan Ole, Dag Olav og Patrik har hver sin historie, med en vond fellesnevner. Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Patrick Sjöberg har etter 2011 brukt nesten all sin tid på å forebygge seksuelle overgrep i idretten. Han reiser rundt på foredrag og forteller sin historie I tillegg jobber han med flere organisasjoner som kjemper mot overgrep mot barn.

– Jeg tenkte, oj, her er det en som har hatt det sånn som jeg har hatt det ungdomsåra. Han var jo en godt kjent offentlig person, sier Jan Ole Johnsgård.

Jan Ole Johnsgård ble utsatt for massive seksuelle overgrep av sin trener i friidrettslaget i Engerdal fra 1973 til 1979. Overgrepene starta da han var 14 år. Hemmeligheten ville han ta med seg i grava.

– Du var dørnøkkelen

Da Patrik Sjöberg sto fram starta en prosess for Jan Ole Johnsgård.

– Du var dørnøkkelen for at jeg kanskje klarte å komme videre. Jeg klarte ikke å komme ut av det sjøl. Jeg har hatt det veldig tungt, fortalte Johnsgård til Sjöberg.

Det var først i januar 2019 han fortalte kona og politiet sannheten

Jan Ole, Dag Olav Åse, Tor Solbakken og Nicklas Aleryd gjør nå som Sjöberg. De vil jobbe for at andre ungdommer skal slippe å oppleve det samme som dem.

Idrettsforbundet støtter åpenheten.

– Det er mye bedre at det blir tatt opp, enn at det ikke blir tatt opp. Når vi ser at det er flere slike saker, og det er det, så skyldes ikke det at skjer flere overgrep i norsk idrett. Men det er fordi flere tør å si fra, og det er veldig bra, sier seniorrådgiver, Håvard Øvregård

Prøvde også å legge det bak seg

Patrik Sjöberg prøvde også å legge overgrepene bak seg.

– Jeg har prøvd å springe fra meg sjøl. Jeg har hele tiden prøvd å jage nye ting, både i idretten og privat. Jeg har forsonet meg med at jeg er «fucked up for life», sier han.

Foto: Lars Tore Endresen / NRK

Mange år med overgrep har påvirka hvordan han er, og har vært. Han har funnet sin måte å være på, og innrømmer at det ikke alltid har vært like sympatisk.

– Jeg har vel fått etiketten som en halvidiot som er stor i kjeften, sier han.

Men han vet han har hjulpet mange, inkludert en 92 år gammel mann. Mot slutten av livet fortalte han kona og de to sønnene om overgrep han var utsatt for.

Sjöberg er glad for at de fire engerdølene har fortalt og vil dele.

Idrettsforbundet er også takknemlige, men peker på at andre enn overgrepsofrene har ansvar. De har retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep. De må alle trenere og ansvarlige i idrettslag diskutere og ta på alvor, sier Øvregård.

– Det viktigste er at dersom de hører om noe, eller mistenker noe, så må de følge det opp. Du kan ikke være nøytral til seksuell trakassering og overgrep. Enten så følger du opp når du har mistanke om det, eller så bidrar du til at seksuell trakassering og overgrep kan fortsette.

Treneren fra Engerdal sitter i dag i fengsel. Han ønsker ikke å kommentere saken.