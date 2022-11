Ilseng fengsel blir høysikkerhetsfengsel

Justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl, kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen og finansminister Trygve Slagsvold Vedum slapp nyheten under et besøk på Ilseng onsdag morgen.

– Nå har vi funnet en løsning for dagens Oslo fengsel. Det har vært en hodepine i mange år, sier justisminister Emilie Enger Mehl.

Plassene i Oslo fengsel blir delt mellom tre kommuner.

Fengslet på Ilseng i Stange blir bygget ut med 96 høysikkerhetsplasser, mens Ullersmo fengsel i Ullensaker kommune får 76 nye plasser.

BYGGES UT: Hedmark fengsel, avdeling Ilseng skal bygges ut med 96 soningsplasser. Foto: Ola Bjørlo Strande

Oslo fengsel på Grønland beholder rundt 140 plasser.

– Ved å bygge et nytt fengsel på Ilseng gjør vi det også mulig å bygge et nytt fengsel i Oslo som er litt mindre en dagens fengsel, men som ivaretar behovet for varetektsplasser og noen soningsplasser i Oslo, sier Mehl.

Nedslitt

Justisdepartementet og Statsbygg har i en årrekke vært på jakt etter sted å bygge nytt fengsel til erstatning for dagens nedslitte fengsel på Grønland.

Der er forholdene så dårlige at Statsbygg har truet med å stenge det.

SLITT: Dagens Oslo fengsel er så slitt at Statsbygg har truet med å stenge det. Foto: Nikita Solenov

Lenge var planen å bygge nytt fengsel på Bredtveit i Groruddalen. Etter stor motstand lokalt gjorde Oslo kommune det klart at de ville vende tommelen ned for planene.

Nå vil Oslo fengsel bestå med 140 plasser. Det er om lag 100 mindre enn i dag

Justisminister Mehl sier at planen er å rive deler av fengselet og så bygge nytt.

– Det betyr at det fortsatt vil være kort vei mellom politiet og fengselet, og tingretten i Oslo, samtidig som man vil ivareta kapasitetsbehovet videre her på Ilseng og på Ullersmo.

Mehl sier det ikke er aktuelt å bygge på Bredtveit.

– Regjeringen ønsker å ta vare på grøntområdene der og lytte til lokalbefolkninga som ikke ønsker fengsel der, sier justisminister Mehl.

Viktige arbeidsplasser

For kommunene på Hedmarken er det en god nyhet at Ilseng fengsel blir bygget ut. Det vil gi rundt 100 nye arbeidsplasser.

I dag har fengslet på Ilseng 86 soningsplasser på lavere sikkerhetsnivå. Fengselet er spesielt kjent som soningssted for promilledømte.

Nå blir det altså et høysikkerhetsfengsel også.

NYHET: Hamar-ordfører Einar Busterud, Stange-ordfører Bjarne Christiansen og fengselsleder Jan Korsvold før nyheten ble presentert onsdag morgen. Foto: Ola Bjørlo Strande

– Det var en herlig beskjed å få i går. Det har vi jobbet for i mange, mange år. Det betyr mye for Stange i form av både arbeidsplasser, bosetting og rekruttering, sier ordfører Bjarne Christiansen.

Han mener det også har stor betydning for hele Mjøsregionen.

Det vurderes også å legge ned det gamle fengslet i Hamar. I så tilfelle vil de 31 soningsplassene der også bli flyttet til Ilseng og komme i tillegg til de 96 nye.

– God løsning

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum, som selv bor i nærheten av Ilseng fengsel, sier dette er en svært god løsning.

– Både for Kriminalomsorgen og for oss som er opptatt av å skape mer aktivitet og muligheter i Stange, på Ilseng og Hedmarken. Her får vi til flere ting samtidig, sier Vedum.

Han mener 90 til 100 statlige arbeidsplasser i Stange vil skape store ringvirkninger og enda flere arbeidsplasser.

Han mener dette også er en god løsning for Oslo.

– Det er viktig at man har en trygg og god fengselsomsorg også midt i Oslo by, og da har man klart en tredeling med Oslo, Ullersmo og Ilseng.

Ingen nabokonflikter

Det har vært planer om å bygge ut fengslet på Ilseng i over 10 år. En rekke justisministere har besøkt fengslet med lovnader og planer.

Nå som Ilseng er valgt, sier finansminister Vedum at forberedelsene som er gjort, og plassen til å bygge ut, har vært viktig.

– Det er mindre nabokonflikter her. For man har først gått runder i Oslo der man har sagt at man ikke ønsker å ha et så stort fengsel i sitt nabolag. Her er det ferdig regulert. Det er ønsket. Og da blir det også rimeligere å drifte det, sier Slagsvold Vedum.