Olaug Sølver sendt hjem etter lårhalsbrudd.

I januar falt 79 år gamle Olaug Sølver på isen og brakk lårhalsen.

Hun ble operert på sjukehuset i Elverum og trodde hun skulle bli sendt rett på opptrening. Det ble hun ikke.

– De sa jeg var sterk nok til å reise hjem. Men jeg er ikke det. Ikke til å bli sendt hjem sånn, sier Olaug.

79-åringen ble sittende i stolen sin hjemme i leiligheten i Hamar og vente på besøkene fra hjemmesjukepleien. Da de kom, fikk hun gått på do og ordnet seg litt mat.

Hun turte ikke prøve å gå når hun var alene, selv om hun hadde fått rullator. Hun var så redd for å falle og bli liggende.

– Jeg føler meg veldig utrygg, sier Olaug.

Trygghetsalarm kom på plass først fem dager etter at hun kom hjem, sier hun.

Pasientombudet frykter for eldres sikkerhet

Jannicke Bruvik er nasjonalt pasientombud og tydelig på at tilbudet Olaug Sølver har fått ikke er godt nok.

– Nei. Hun har krav på å føle seg trygg og få den hjelpen hun trenger.

Det betyr at alt hun trenger når hun kommer hjem må være på plass samme dag, ikke fire eller fem dager senere, sier pasientombudet.

– Kommunen stiller opp med fysioterapeut, men først fire dager etter at hun kom hjem fra sjukehuset. Trygghetsalarm fikk hun først fem dager etter at hun kom hjem. Hva tenker dere om dette?

– Da tenker jeg at det er flaks, for både Olaug og kommunen, at det ikke gikk galt i løpet av de fire-fem dagene, sier pasientombud Jannicke Bruvik.

BEKYMRET: Nasjonalt pasientombud, Jannicke Bruvik, er spesielt bekymret for eldre pasienter som ikke har pårørende til å hjelpe seg. Foto: Synne Lykkebø Hafsaas / NRK

Kommunen: – Grundig vurdering

Før lårhalsbruddet klarte Sølver seg selv. Nå har hun hatt hjemmesjukepleie fire ganger om dagen, og noen ganger om natta.

Hun vil klare seg selv så fort som mulig og derfor skulle hun ønske hun fikk hjelp til opptreningen mye raskere.

Leder for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen, mener de har lagt et forsvarlig løp for Olaug.

– Det var en relativt sprek pasient, sier hun.

FORSVARLIG: Leder for helse og omsorg i Hamar kommune, Vigdis Galaaen, sier de har gjort en grundig vurdering av situasjonen til Olaug Sølver. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Vurderingen var at det beste for 79-åringen var å komme hjem og trene på hverdagssituasjonene der. Og det er uansett ingen automatikk i at pasienter får rehabiliteringsplass fordi de er alene, sier Galaaen.

– Det er alltid helsetilstanden som ligger til grunn for vurderingene.

Kriteriene for å få heldøgns rehabiliteringsplass i Hamar kommune er at pasienten har store rehabiliteringsbehov og er alvorlig syke, sier helse- og omsorgssjefen.

Bekymret for rettssikkerheten

Olaug Sølver er glad for den hjelpen hun har fått, og har ikke noe å si på hjemmesjukepleien.

Men hun syns det er tøft når hun er helt alene. Hun har følt seg veldig utrygg.

OPPTRENING: Olaug Sølver turte ikke prøve å gå alene etter operasjonen og skulle ønske hun fikk hjelp til opptrening fortere. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Pasientombudet er bekymret for nettopp denne gruppen; eldre pasienter som ikke har pårørende til å hjelpe seg.

– Vi er urolige for rettssikkerheten deres. De er mer sårbare.

De ser at denne gruppa ikke alltid får det de skal ha av tilbud. Når det noen ganger går galt, tror Jannicke Bruvik at det ofte skyldes dårlig saksbehandling i kommunene.

– Hvis kommunen selv ikke kjenner regelverket og kan håndtere saksbehandlingen sånn som de skal, hvordan skal da de eldre kunne klare å forholde seg til det samme?

Tør ikke klage

På landsbasis får pasientombudet rundt 17.000 henvendelser i året. I overkant av 1200 saker gjelder sjukehjem og omsorgstjenester i hjemmet.

Men ikke alle som er utrygge eller misfornøyde tør å ta opp kampen med kommunen.

– Vi har ganske mange saker, dessverre, der folk kontakter oss og vil være anonyme. For de er så redde for å klage. De er så redde for at klagen skal få konsekvenser at de tør ikke engang å si til oss hvilken kommune og hvilket sykehjem det gjelder, sier pasientombud Jannicke Bruvik.

I saken til Olaug Sølver i Hamar, mener kommunalsjefen at saksbehandlingen har vært slik den skal være.

Avviser kritikken

Vigdis Galaaen vet ikke hvilket grunnlag pasientombudet har for å si at Hamar kommune ikke har gitt Olaug Sølver et godt nok tilbud.

– Vi har gjort gode, faglige vurderinger og opplever at vi har satt i gang en tjeneste som pasienten er fornøyd med og at viser store framskritt, sier Galaaen.

Nå har også Olaug Sølver god tro på at hun snart kommer seg på beina igjen.

– Jeg skal opp og gå. Selv om dette tar sin tid, sier 79-åringen.