Saken oppsummert: Ekspander/minimer faktaboks En mann i 40-årene ble funnet død på en hytte i Nord-Odal, og politiet startet en drapsetterforskning.

Obduskjonsrapporten viser at mannen ble skutt.

Bror til avdøde, en mann i 30-årene, ble siktet for drapet, men er nå løslatt da mistankegrunnlaget ikke ble ansett som tilstrekkelig for varetektsfengsling.

Den løslatte broren nekter straffskyld, og hans advokat mener det er mer sannsynlig at en annen person er skyldig i drapet.

Politiet fortsetter etterforskningen for å avklare om den løslatte broren har hatt en rolle i det som har skjedd, og har bedt om tips og videoopptak fra personer som har oppholdt seg i Austvatn i Nord-Odal.

Det er ikke kjent om det er beslaglagt noe våpen eller om det er kjent et utløsende motiv for drapet.

Dette er en av 15 drapssaker norsk politi har satt i gang etterforskning av så langt i 2024. Oppsummeringen er laget av en KI-tjeneste fra OpenAi. Innholdet er kvalitetssikret av NRKs journalister før publisering.

Politiet fikk melding via AMK klokka 23.30 torsdag den 14. mars om at en person var hardt skadet i en bolig i Nord-Odal. Da nødetatene kom fram til stedet, ble mannen i 40-årene erklært død.

Politiet starter så en drapsetterforskning.

– Politiet kan bekrefte at avdøde ble skutt, men vi kan ikke per nå kommentere noe om hendelsesforløpet, sier politiadvokat Christine Lundstein.

Forsvarer og bistandsadvokat er orientert. Etterforskningen av drapet pågår fortsatt for fullt med bistand fra Kripos, melder de i en pressemelding.

– Hvilke beslag som er gjort i saken, kan politiet av hensyn til etterforskningen ikke si noe om. Det er per nå ingen andre som har status som siktet, står det.

Politiet sperra av et område ved Austvatn i Nord-Odal kommune. En mann i 40-åra ble funnen drept på ei hytte i området torsdag 14. mars. Foto: Reidar Gregersen / NRK

Bror nekter straffskyld

Bror til mannen, en mann i 30-årene, ble siktet for drapet. Men påtalemyndigheten mener mistankegrunnlaget ikke er tilstrekkelig for varetektsfengsling, og han ble derfor løslatt.

– Både avdøde og siktede er registrert bosatte på Romerike, sier politiadvokat Lundstein.

Den siktede nekter straffskyld og hans advokat mener det er mer sannsynlig at en annen person er skyldig i drapet.

Ifølge advokat Petter Bonde, nekter den sikta for å ha skutt broren.

Foto: Javad Parsa / NTB

Han forteller også at faren til de to brødrene mener det er utenkelig at den ene sønnen kunne ha drept den andre.

Far mener at de to var veldig nære hverandre.

Politiet fortsetter etterforskningen for å avklare om den løslatte broren har hatt en rolle i det som har skjedd.

Ønsker tips i saken

Politiet har bedt om tips og videoopptak fra personer som har oppholdt seg i Austvatn i Nord-Odal i perioden 14. mars fra klokka 18 til ca. klokka 03.00 den 15. mars.

Video kan være i form av overvakingskamera, viltkamera eller dashbord-kamera.

Politiet har ikke sagt noe om det er beslaglagt noe våpen eller om de er kjent med et utløsende motiv for det som har skjedd.

Ved hytta der mannen i 40-åra ble funnet drept, er det lagt lys, blomster og kort. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Norsk politi har så langt i 2024 satt i gang etterforskning av 15 drapssaker med i alt 18 ofre.