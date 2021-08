Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I de fire kommunene på Hedmarken – Hamar, Stange, Ringsaker og Løten – ble det påvist 15 smittede på tirsdag og 24 på onsdag. Det er en sterk økning.

BEKYMRET: Ass. kommunedirektør i Hamar, Terje Halvorsen, er bekymret for kapasiteten på testing og smittesporing. Foto: Frode Meskau

– Det opplever vi som ganske mye, sier assisterende kommunedirektør i Hamar, Terje Halvorsen.

I dag var det lange køer på teststasjonen. Minst 500 skal testes på en dag.

– Det er folk med mange nærkontakter og det medfører mye jobb med testing og smittesporingsarbeid som blir veldig kritisk for oss, sier Halvorsen.

Hurtigtest i stedet for karantene

For nå skal barn og unge hurtigtestes med en gang i stedet for å settes i karantene. Dersom testen er negativ, kan de gå på skolen eller i barnehagen igjen med en gang.

Dette systemet legger et enda større press på testapparatet og smittesporerne.

Kommuneoverlegene er bekymret.

– Det er en tydelig økende smittetrend i vår region. Kommunene opplever nå stor belastning på kapasiteten for test og smittesporing, og det er nødvendig å få ned smittetrykket i regionen hvis vi skal klare å holde smitten under kontroll, sier de.

Det er smitte i både barnehager, grunnskoler, videregående skoler og på Høgskolen i Innlandet i Hamar. I tillegg er flere barneidrettsgrupper rammet.

– I tillegg ser vi smittetilfeller ved flere arbeidsplasser, sier kommuneoverlegene.

Dette er de berørte skolene på Hedmarken Ekspandér faktaboks Berørte skoler og barnehager pr 19. august kl. 15: Bakkehaugen barnehage, Ringsaker: 2 avd.

Jønsrudløkka barnehage, Hamar: 1 avd.

Stange barneskole: 2. trinn

Ingeberg skole, Hamar: 7. trinn

Stavsberg skole, Ringsaker: 5. trinn

Greveløkka skole, Hamar: 5. og 6. trinn

Storhamar skole, Hamar: 6. trinn

Ringsaker videregående skole: én klasse

Hamar katedralskole: én klasse

Høgskolen i Innlandet, én studieretning Kilde: Samfunnsmedisinsk enhet for Hamarregionen.

Nye anbefalinger – begrens antall nærkontakter

MØTER: Kommuneoverlege Ketil Egge og de andre ved samfunnsmedisinsk enhet har sittet i møter torsdag for å vurdere smittesituasjonen. Foto: Frode Meskau

Kommuneoverlegene kom torsdag ettermiddag med nye anbefalinger til befolkningen for å begrense videre smittespredning.

Blant annet ber de alle begrense antall nærkontakter og unngå unødvendige reiser.

Anbefalinger for alle innbyggere i Hamarregionen frem til 29.08.21

Begrens antall sosiale kontakter. Dette er særlig viktig for de som har vært i nærkontakt med en smittet, og av ulike årsaker er unntatt karantene.

Det bør ikke være flere enn 10 personer samlet i private hjem, hager, hytter o.l. Fullvaksinerte kommer i tillegg til de 10. Barn i barnehage og barneskole kan ha flere på besøk, så lenge de er fra samme kohort.

Vurder nødvendigheten av reiser til andre regioner.

Munnbind anbefales innendørs i situasjoner der det ikke er mulig å holde 1 meter avstand. Dette inkluderer taxi og kollektivtransport.

Munnbind anbefales ved besøk i sykehjem.

Vurder muligheten for hjemmekontor. Digitale møter anbefales hvis gjennomførbart.

Ukjent smitteveg

Smitten i Hamarregionen kommer nå fra flere ulike plasser. Assisterende kommunedirektør Terje Halvorsen, sier de ikke har full kontroll.

– Det kommer fra mange forskjellige plasser og er ikke konsentrerte utbrudd, slik vi har sett før. Og smitten er i alle aldersgrupper, fra 0 til 60 år, sier han.

Mange av de smittede over 18 år er vaksinert med én dose, og noen få er fullvaksinert.

Hele klassen blir nærkontakter

Ved skolestart bestemte regjeringen at alle skoler skulle starte på grønt nivå.

TESTSTASJON: Hele klasser blir nærkontakter og må testes. Foto: Frode Meskau

Det innebærer nå at hele skoleklasser blir definert som nærkontakter, når en i klassen får påvist smitte.

Fungerende fylkeslege hos Statsforvalteren i Innlandet, Bente Westrum, er også bekymret.

– Kommunene må prøve å stoppe utbruddene og de har mange oppgaver i forhold til vaksinering og testregimet på skolene. Men vi må prøve å holde kontroll på smitten, sier hun.

Beholder grønt nivå

Det er et klart mål at barn og unge skal ha en mest mulig normal hverdag. Derfor blir ikke tiltaksnivået i grunnskolen endret nå, til tross for smitteøkningen.

– Barnehager og grunnskoler holdes foreløpig på grønt tiltaksnivå, mens videregående skoler i Hamarregionen går over på gult tiltaksnivå i neste uke, melder kommuneoverlegene.

Fritidsaktiviteter for både barn og voksne kan fortsatt gjennomføres i henhold til nasjonale regler og anbefalinger.