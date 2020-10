I 2015 åpnet den nye firefeltsvegen mellom Slomarka og Kongsvinger. Prislappen på utbygginga så langt er på 2,3 milliarder kroner. Men etappen blant annet gjennom Sør-Odal og tettstedet Skarnes gjenstår. Her er det nå lagt fram fire alternativer på høring.

– Absurd

OPPROP: Karen Gjermundrød har startet oppropet mot motorveg gjennom Skarnes. Foto: Bjrøn Opsahl / NRK

Og det er to av alternativene som har fått Karen Gjermundrød til å ta initiativet til oppropet " Nei til E16 gjennom Skarnes". Oppropet har til nå samlet rundt 300 underskrifter. I to av alternativene legges nemlig ikke den nye vegen utenom Skarnes sentrum.

– Det er absurd i 2020 i det hele tatt vurdere å legge en firefelts motorvei gjennom et tettbebygd kommunesenter et steinkast fra en nybygd storskole med 800 elever, en videregående skole med 300 elever og en barnehage med 100 barn, sier hun.

Hun er ikke beroliget av at vegen kan komme en kilometer unna skolen.

– Det er støy og svevestøv i tillegg at det vil kutte tilgang til skog og fritidsmuligheter. Dersom forslaget om å legge nye E16 gjennom Skarnes realiseres, medfører dette at barn som starter i Korsmo barnehage, Glommasvingen Skole og Skarnes VGS blir tungt eksponert for støy og luftforurensning hver dag, sier hun.

Hun mener at en nå har en mulighet til å velge en trasè som går igjennom et mindre belastet området. Hun forstår at det er komplisert og frykter at mange er så lei vegstrid at de også godtar dårlige alternativer.

– Men den bør legges langt utenom Skarnes, sier hun.

ALTERNATIVENE: Her er alternativene til ny E16. Foto: Sør-Odal kommune

Problemet er at de to korridorene som ikke går ved tettbebyggelsen ikke kan knyttes til den firefelts E16 som allerede er bygget. Den sto ferdig i 2015 til en prislapp på 2,3 milliarder kroner og er mellom Slomarka og Kongsvinger.

Dersom en velger et av de alternativene får dermed den allerede bygde vegen en uviss skjebne. Det eneste som er sikkert er at den ikke skal brukes som E16.

Det bekrefter planprosessleder i Nye Veger Solfrid Frøland.

– Men nå har vi flere korridorer som skal utredes. Så må vi finne den vegen som har størst samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Og to av korridorene har med seg den vegkapitalen, så det blir det jobbet med videre nå.

– Var de to vegstrekningene som ble bygget et feilvalg?

– Det vil den videre utredninga vise, sier Frøland.

Hun sier at det er viktig at folk nå engasjerer seg, og hun setter pris på engasjementet.

– Det er nå toget går.

Vil finne løsninger

LØSNINGER; Ordfører Knut Hvithammer mener det skal finnes gode løsninger. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

– Ordfører Knut Hvithammer (Ap) i Sør-Odal minner om at den allerede bygde vegen er et stort inngrep.

– Det er investert mye både i penger og tap for grunneiere. Det må vi ta med oss når vi skal vurdere det samfunnsøkonomiske.

Han er leder for planarbeidet som består av de fire kommunene Ullensaker, Kongsvinger, Nes og Sør-Odal. Han vil gå inn i saken med et åpent sinn. Men han forstår godt de som ikke vil ha vegen gjennom kommunesenteret.

– Jeg vil jo heller ikke det. De korridorene som er tegnet går jo heller ikke rett igjennom kommunesenteret. Vi må finne løsninger som gagner kommunen best mulig og som gir et stø- og støyfritt skolemiljø, sier han.

Han mener at de forslagene som ligger på bordet åpner for det, og at en kan legge den lenger unna enn dagens veg.

IKKE BEROLIGET: Heidi Katrine Tveter frykter Skarnes kan ligne på en storby. Foto: Bjørn Opsahl / NRK

Det beroliger ikke Heidi Katrine Tveter som har to barn på den nye storskolen.

– Jeg tenker at tilførselen til slike storveger skaper et nettverk som minner om en stor by, ikke en kommune ute på bondelandet.

Hun har levd med vegdebatten i 20 år:

– Nå kan vi få en veg for framtida som er bra for oss som skal bo her.

Målet er at de fire kommunene skal være enig om en korridor etter sommeren 2021.

– Jeg håper at gravemaskinene er i gang om tre-fire år, sier Hvithammer.