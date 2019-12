Anders Sandum er mekaniker ved Gudbrandsdalens eneste slakteri, som ligger på Otta. Han så at flere voksne, både kvinner og menn, begynte å gråte da de ble informert av konserndirektøren i dag morges.

– Mange har allerede reist hjem. Dette er en svært tung dag for oss, sier Sandum.

Nå mister distriktet en hjørnestensbedrift, men Nortura på sin side vil spare millioner.

– Vi må skape et lønnsomt selskap, det er bakgrunnen for dette. Avviklingen har et potensial til innsparing på 30 millioner kroner, sier styreleder, Trine Hasvang Vaag.

Prosessen inn mot denne avgjørelsen har ikke gått stille og rolig stille for seg.

«Hele bygda» demonstrerte mot Nortura

KOLOSSALT OPPMØTE: Byen Otta i Gudbrandsdalen har i overkant av 1700 innbyggere. Rundt 1000 mennesker møtte opp under demonstrasjonen mot Nortura. Foto: Geir Randby / NRK

Saken har skapt enormt engasjement i Nord-Gudbrandsdalen. Om lag 1000 mennesker var til stede under demonstrasjonen mot nedleggelse av Nortura-slakteriet for litt over en uke siden.

Engasjementet var ikke nok til å endre styrets mening, og totalt 78 medarbeidere settes i omstilling.

– Nei, de fikk ikke viljen sin. De har blitt hørt, men vår beste mening for Norturas helhet inn mot framtiden veide tyngre, sier Vaag.

At de har blitt hørt, er ikke ansattrepresentant i arbeidsgruppa, Nils Kvehaugen, enig i.

– Etter at vi leverte vår rapport, var det liten aksept for våre meninger, sier han.

Videre er han bekymret for flere av familiene til sine kollegaer, som nå går en svært usikker framtid i møte med tanke på inntekt.

Vaag på sin side forstår at dette er fryktelig tung dag som preger alle på Otta. Hun er klar på hva de ansatte kan forvente seg fra selskapet i tiden fremover.

TØFFE VALG: Styreleder Trine Hasvang Vaag i Nortura må fronte vanskelige prioriteringer i en bransje under utvikling. Foto: Bondelaget

– Vi legger vår ære i å behandle våre ansatte på en god måte, og ni av ti får andre jobber i slike situasjoner hos oss. Det er målet her også, sier hun.

– Mange vil boikotte Nortura

REAGERTE MED EN GANG: – Jeg fylte ut skjemaet tvert da beskjeden om nedleggelse kom, sier Magne Håvard Forberg. Foto: Skjermdump Facebook

Lederen i Oppland Bonde- og småbrukerlag, Trond Klaape, tror Nortura vil merke en enorm boikott fra bønder i regionen.

– Nortura bør være veldig bekymret. De tror at ca. 19 prosent av bøndene vil slutte samarbeidet sitt med Nortura når legger ned her, sier Klaape.

Han tror det er en kraftig underdrivelse.

KRYSTALLKLAR: Trond Klaape la ikke noe imellom da han uttalte seg om situasjonen. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

– Kjenner jeg bønder i Gudbrandsdalen riktig, kan det tallet mer en dobles.

Ordfører med «plan B»: – Skal ha et slakteri her uansett

Partileder i Senterpartier, Trygve Slagsvold Vedum, har vært bekymret for situasjonen i Gudbrandsdalen etter at Norturas planer ble kjent.

– Dette er et eksempel på den voldsomme sentraliseringen folk opplever i Norge nå. Det er veldig dramatisk dersom Gudbrandsdalen skal stå uten et slakteri, sa partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NRK.

Nå er altså frykten hans blitt virkelighet.

Ordfører Eldri Siem (Sp) i kommunen Sel, der slakteriet ligger. Hun sier at de vil jobbe knallhardt med å beholde et slakteri i området. Med eller uten Nortura.

– Om vi tar over lokalet, det får vi se gjennom møter. Planen er uansett å etablere et slakteri, med verdiskapning på lik linje som i dag.