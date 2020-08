Mot tidenes beste kornhøst på Østlandet

Det ligger an til å bli en svært god kornhøst, bekrefter rådgiver på korn ved Norsk landbruksrådgivning Innlandet, Åsmund Langeland.

– Det har slått til både med været og sesongen generelt.

Langeland forklarer rekordavlingene med tidlig våronn, som ga plantene god tid til å godgjøre seg og vokse.

Og når heller ikke tørken i vår gjorde skade, så er forholdene perfekte.

Og det gjelder over hele Østlandet, som trygt kan kalles Norges kornkammer.

Ideelt vær

Kornbønder i Innlandet, landets nest største kornfylke, rapporterer om rekordstore avlinger.

– Det er kanskje tidenes beste. For oss er det helt topp, sier Oddvar Pettersen i Romedal i Stange.

Han mener været har vært helt ideelt, med en kald mai, varm juni og kjølig juli måned.

KØ: Bøndene Oddvar (t.v.) og Morten Pettersen fra Romedal står i kø for å levere kornet sitt på kornmottaket i Stange. Foto: Ola Bjørlo Strande

Kollegaen i Ringsaker, Mikkel Stafsberg Snarud er enig. Han har snart trøsket halvparten av sine 1300 mål med hvete og bygg.

– Jeg har aldri hatt så store avlinger før, så det ser ut til å bli et rekordår for min del.

Så langt i år har innhøstingen gitt over 700 kilo korn per mål. Det har ikke skjedd før. Det beste året han har hatt ga et snitt på 605 kilo per mål. Det var i 2015.

Styrtregn ødelegger for noen

Også i Norges største kornfylke, Oslo og Viken, og i nabofylket Vestfold og Telemark ser det bra ut, selv om det er variasjoner.

– Det er et et over normalt godt kornår, sier fagsjef i landbruksavdelingen i Vestfold og Telemark, Jon Randby.

Han forteller om gode innhøstingsforhold og god kvalitet på det kornet som er tatt inn. Så er det litt mer spennende med værforholdene videre.

I Oslo og Viken er det fortsatt mye korn ute. Variasjoner på grunn av lokalt styrtregn har ødelagt for noen.

– Det er litt tidlig å si om det blir tidenes kornhøst, men veldig mye av det som er høstet så langt er veldig bra, både når det gjelder mengde og kvalitet.

Det sier seksjonssjef for jordbruk og næringsutvikling, Otto Galleberg.

Ikke rekord i Trøndelag

Været har alt å si for bøndene, og forskjellene kan være store i ulike regioner.

– Det blir ikke tidenes kornhøst her nei. Det er tvert imot en sen kornhøst, kanskje en av tidenes seneste.

Det sier Anstein Lyngstad, seksjonsleder for jordbruk og mat hos fylkesmannen i Trøndelag.

Der fikk de en sen våronn på grunn av tørken.

– Hvis vi berger det vi har i åkeren nå blir det greit, men litt dårligere enn normalt, sier Lyngstad.

Bra for alle i Rogaland

GOD AVLING: Et godt år for mange i Rogaland, sier landbruksdirektør Geir Skadberg. Foto: Ingvald Nordmark / NRK

I Rogaland er kornproduksjonen marginal.

Men de har mye beite, og innmarksbeitet har gitt god avling i år, forteller landbruksdirektør Geir Skadberg.

Og han rapporterer om fornøyde bønder over hele fjøla.

– Alt har gått bondens vei i år. Litt fuktig juli, men god stemning.

