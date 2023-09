– Eg synest det er synd dei blir tatt, for dei er jo der av ein grunn.

Det seier Martine Hårstad som er kommunikasjons­rådgjevar for Dovrefjell nasjonalparkstyre.

Ho seier det har blitt stole skilt på fire av fem plasseringar langs Moskusstien. Stien er lagt til rette for at gjestar kan sjå moskus, på god avstand, utanfor dei mest sårbare områda for villreinen på Dovre­fjell.

Skilta er viktige fordi dei informerer om tryggleik og på kva avstand ein bør stå.

Martine Hårstad er informasjonsrådgjevar for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Ho seier moskus-skilta forsvann i løpet av fjorten dagar. Foto: Bernhard Svendsgard / Dovrefjell nasjonalparkstyre

– Moskusen er store dyr. Dei flyktar ikkje når dei blir redde, og dei kan komme imot deg.

Hårstad seier skilta også har informasjon som har med dyrevelferd å gjere:

– Det er mange som har lyst å sjå moskusen, så det er viktig å fortelje om dei omsyna ein bør ta. Det er viktig at dyra får bruke tida si på beite og kvile, og ikkje bli forstyrra.

Her manglar skiltet på endå ein stein langs moskusstien. Espen Rusten/SNO

Melder saka i politiet

At skilt blir stolne, har skjedd før, som då det vart stole ti elgskilt langs vegane i Narvik-området i 2017.

Det var Espen Rusten i Statens naturoppsyn (SNO) Dovrefjell som oppdaga at skilta var vekke. Det første vart oppdaga at hadde forsvunne den 18. august, og det siste oppdaga dei var vekke den 1. september.

Espen Rusten i Statens naturoppsyn (SNO) Dovrefjell oppdaga skilta var vekke i samband med anna arbeid i området. Foto: Alexander Nordby / NRK

Han seier SNO har opplevd liknande før.

– Me har opplevd liknande sabotasje på informasjon knytt til verneområde, men det har vore tilfeldig og sporadisk, seier Espen Rusten i SNO Dovrefjell.

At moskus-skilt har blitt stolne på Moskusstien har dei ikkje opplevd før.

– Det er uheldig at nokon ønsker å øydelegge for viktig tilrettelegging i dalområda våre.

Han ønsker ikkje å spekulere i kven som har tatt skilta, og seier SNO kjem til å melde saka til politiet.

– Me melder rett og slett om tjuveri, som ei rutine frå vår side.

Og i mangel på skilt, her er litt informasjon om moskusen:

Moskusfe Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK Ekspander/minimer faktaboks Moskusfe, også kalla moskusokse eller polarokse, er eit par-tåa klauvdyr i oksefamilien.

Moskusfe opptrer vanlegast i mindre flokkar på åtte til ti dyr, men flokkar på 20–30 dyr er heller ikkje uvanlege. Dei største flokkane kan telje opptil 100 dyr.

Føraren av flokken er ein fullvaksen okse som følgast av tre til fire vaksne dyr, resten er ungdyr. Paringstida er om sommaren, og skjer etter svære paringskampar.

Dyra beveger seg fort og klatrar bra.

Kroppslengda til eit moskusfe er opptil 2,5 meter, og halen er circa 7 cm lang. Skulderhøgda er circa 165 centimeter og vekta 350–450 kg hos ville dyr. I fangenskap kan dyra vege opp mot 650 kg. Kyrne er betrakteleg mindre enn oksane.

Moskusen finst i tundrastrøk på den nordlege halvkule, og er meir i slekt med sau og geit enn med storfe. Tundra er vanlegvis dominert av buskar og/eller dvergbuskar, fleirårige urter og mose og lav i ulike kombinasjonar.

Moskus er ein overlever frå siste istid. Då hadde dyret stor utbreiing i Asia, Amerika og Europa. Restar av dyr frå siste mellomistid er blant anna funnet på Innset i Kvikne. I dag førekjem arten i Nord-Canada, Alaska, Grønland og Skandinavia, men berre i Canada og på Grønland er det opphavlege bestandar.

I Noreg finst det ein bestand av moskusfe som stammar frå dyr sett ut på Dovre i 1947.

For, i Noreg har moskusfe blitt sett ut fleire gonger. Først på Svalbard i 1929, men stamma døde ut i 1980-åra. Dyr blei også sett ut på Dovre i 1932, men blei utrydda under andre verdskrig. I 1947 og seinare har nye dyr blitt sett ut på Dovre, stamma har auka og regnast no for vel etablert. Dyr frå den norske stamma har også utvandra til Sverige (grensetraktene Femunden–Härjedalen). Forsøk på å sette ut dyr i Alaska har også vore vellykka. Kjelde: Store norske leksikon

Må erstatte skilta

Då dei i Dovrefjell nasjonalparkstyre oppdaga at fire skilt var vekke, sette dei opp eitt gamalt og falma skilt på Grønbakken.

– Det vart også stole, seier Hårstad.

Kven som kan sitte på skilta no, ynskjer heller ikkje Hårstad å spekulere i.

No er det bestilt nye skilt, og dei skal bli hengt opp på ein slik måte at dei blir vanskelegare å ta ned.

Det blir dobbel kostnad, for skilta skulle uansett snart reviderast for feil og manglar.

– No måtte me berre skunde oss å bestille nye. Det er viktig at informasjonen er der, og då måtte me berre få dei opp igjen, seier Hårstad.