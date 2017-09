Ti elgskilt stjålet på kort tid: – Tyvene bruker vinkelsliper for å få løs skiltene

Det klassiske elgskiltet er et trekantet fareskilt med en svart elg på hvit bakgrunn. Å fjerne trafikkskilt fra veien er en straffbar handling.

– Det kan selvfølgelig skape trafikkfarlige situasjoner, sier Jan Lind i Statens vegvesen.

I Norge har vi rundt 300 forskjellige offentlige trafikkskilt. Det finnes ingen tall på hvor mange skilt som stjeles på landsbasis hvert år, men at det er spesielt ett skilt som skiller seg ut, er Lind klar på.

– De mest poulære skiltene er elgskilt. Men fartsgrenseskilt og stedsnavskilt er også ettertraktet. Kulturminneskilt som viser til krigsminner fra andre verdenskrig er også blitt borte fra området.

Selv om man som privatperson kan skaffe seg trafikkskilt direkte fra produsenten for en relativt billig penge, foretrekker altså mange å stjele skiltene rett av stanga.

Les også: Avinor måtte fjerne dette skiltet

Bruker vinkelsliper og baufil

Jan Lind i Statens vegvesen. Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– Det er skikkelig ugreit. Disse tyveriene betyr utgifter for samfunnet og er trafikkfarlig for dem som skal ferdes etter veien.

Et elgskilt eller fartsgrenseskilt koster rundt en 1000-lapp. Stedsnavn- og kulturminneskilt koster opp mot 6000 kroner. Skilt er viktig for trafikksikkerheten. Det er jo en grunn til at vi skilter, sier Lind.

Ikke bare fareskilt, men også opplysningsskilt er viktig for trafikantene.

– Er det for lett å stjele skilt?

– I dag er skiltene skrudd fast, så dersom noen har bestemt seg for å stjele et skilt, er det jo ingen stor jobb. Men i problemområder blir skruene sveist fast i et forsøk på å hindre tyveri. Selv der ser vi at skoltene blir borte. Det betyr at tyvene har vinkelsliper eller baufil med seg.

Les også: Det ser ut som eit helt vanleg skilt

– Vil bli anmeldt

Det er er straffbart å fjerne vegskilt, og vegvesenet vurderer i hver enkelt tilfelle om de skal anmelde.

– Dersom dette blir et økende problem, må vi ta skeia i en annen hånd og rutinemessig anmelde disse tyveriene.

Han har ikke gjort seg så mange tanker om hvorfor folk vi ha et elgskilt eller et stedsnavnskilt på veggen.

– Det kan vel være noen som er uenige i uttalen eller skrivemåte på stedsnavnet.

Lind oppfordrer folk som observerer skilttyver om å melde fra.

– Bare i vårt område rundt Narvik har vi måttet bytte ut 10-12 skilt. Det skiltes jo for en grunn