– Det er et fåtall som ikke tar ansvar. De aller, aller fleste har gjort alt de kunne for å sikre verdiene sine.

Det sier bonde Lars Skjeggestad Kleven i Ringebu. Han er en av flere bønder som har opplevd å miste store verdier som følge av ekstremværet «Hans» de siste dagene.

Elver rundt om har gått over alle sine bredder, og flere høyballer har blitt dratt med.

Nå får bøndene kritikk for å forurense vannet og å ikke sikre høyballene sine godt nok.

– Dette er ekstremt

Lars Skjeggestad Kleven var ute i god tid før ekstremværet skulle treffe. For en uke siden besluttet han å flytte alle høyballene sine fra utsatte området til et trygt jorde.

Jordet han flyttet høyballene til har vært tørt så lenge han kan huske. I nærheten er det en tre kilometer lang demning, som holder elva Lågen ute og sikrer 800 dekar jord.

Men nå har vannet gått over demningen. Skjeggestad Kleven tipper at vannet er 40–50 cm høyere enn ved flommen i 1995.

– Dette er ekstremt, og ikke noe vi kunne forberede oss på eller visste skulle bli så ille. Det var ingen prognoser som tilsa at dette skulle bli verre enn en 1995-flom, sier han.

SIKRET: Skjeggestad Kleven har sikret de aller fleste rundballene med et gjerde festet i traktoren sin. Foto: Anders Bakkerud Larsen / NRK

Bonden var oppe hele natt til torsdag for å forsøke å berge høyballene. Han fikk hjelp av sønnen sin til å sette opp gjerder og tau mens vannet fosset inn på jordet.

De brukte også båt for å ro inn mange av høyballene.

– Det er en kjempekostnad for meg å miste en høyball, og jeg føler på et ansvar om å ikke forurense, sier han.

Han anslår at de har klart å berge rundt 50 av dem, og at mellom 10 og 20 forsvant nedover elva.

– Det er faktisk ikke min feil, dette er ekstremt. Jeg kan ikke ta høyde for så ekstreme situasjoner.

SPERRER: Flere rundballer har havnet på vegen, og sperrer for trafikken. Foto: Aleksander Nordengen Brevig / NRK

Ser alvorlig på situasjonen

Haavard Elstrand, miljø- og landbruksdirektør ved Statsforvalteren i Innlandet, forteller at de ser alvorlig på situasjonen.

Ifølge Statsforvalteren flyter det minst 200 rundballer ved Lågens utløp i Mjøsa. De har også fått melding om rundt 100 rundballer midt ute i Losna.

– Vi ser alvorlig på situasjonen, som har konsekvenser for både natur, miljø og landbruket selv, skriver Elstrand i en e-post til NRK.

FORSØPLING: Rundballer som har blitt dratt med i elva forsøpler Mjøsa. Foto: Frode Meskau / NRK

I forkant av ekstremværet varslet Statsforvalteren om behovet for å sikre rundballer som en del av deres hovedvarsel. Dette varselet ble sendt lørdag 5. august.

Ifølge Elstrand er det den enkelte gårdbruker som har ansvaret for å sikre sine rundballer.

– Vårt inntrykk er at næringen generelt har blitt flinkere, mens noen har vurdert feil eller kunne gjort mer. Det er sikkert også de som bare har vært uheldige, selv om de har gjort tiltak, sier Elstrand.

Får hard kritikk på sosiale medier

Elva Lågen renner ut i Mjøsa, hvor det har dukket opp mange rundballer de siste dagene.

Disse fører til frustrasjon og fortvilelse for mange, som nå går hardt ut mot bøndene i sosiale medier.

Rundballene som havner i Mjøsa vil etter hvert synke til bunnen, og mange mener bøndene ikke tar hensyn til miljøet.

Flere skriver at de burde vært bedre forberedt på flommen, og sikret høyballene lenger unna vann og elver.

De skriver også at dette har skjedd flere ganger, og mener at bøndene ikke lærer av tidligere flommer.

KRITIKK: Flere kritiserer bøndene på sosiale medier, og mener de ikke har sikret godt nok. Foto: Skjermdump

– Jeg begynner å bli drit lei, jeg

Sånn begynner Borgny Sletten sin Instagram-post torsdag morgen. Hun er en av dem som reagerer på at bønder i Gudbrandsdalen får hard medfart på sosiale medier.

«No er det rundballene i Mjøsa», fortsetter hun.

Sammen med mannen driver hun gård på Vinstra. Sletten mener det skal lite til før gårdbrukerne får gjennomgå, og at det er få positive saker om hva bøndene bidrar med.

Hun opplever det frustrerende at mange kaster seg over tastaturet – tilsynelatende uten å ha lest hele nyhetssaken, og ofte også uten kunnskap om hvordan det er å drive en gård.

HJELPER GJERNE TIL: Borgny Sletten sier det er lett å spørre bønder om hjelp hvis bilen står fast i en grøft eller man skulle hatt en stor vanntank til bruk ved skogbrann. Foto: Privat

– Jeg må si at det er beredskap på et høyt plan at vi har et oppegående landbruk i Norge, og da syntes jeg ikke vi skal lete etter syndebukker nå når det står på som verst.

Nå kjenner Sletten på at det er en del uheldige gårdbrukere. Lagringsplass som har vært tørr ved tidligere flommer, var ikke gode nok denne gangen.

Og; hvis flommen har tatt rundballene, vil det også være omfattende ødeleggelser på gårdsbruket.

– Nå er det mange gårdbrukere som har traktorer og gravemaskiner, og andre maskiner, som nå er ute og hjelper, fordi de har redskapen som kan brukes, sier Sletten.

FIKK HJELP AV NABOEN: Borgny Sletten og mannen har fått elven Sula gjennom tunet, og jordet står under vann. En nabo trådte til med gravemaskin. Foto: Privat

Kan pålegge grunneier å rydde opp

Ragnhild Sperstad er landbrukssjef i Midt-Gudbrandsdal landbrukskontor.

Hun sier at mange i kommunene Ringebu og Sør-Fron rett og slett ikke har hatt nok tid til å berge alle rundballene sine.

Landbrukskontoret sendte ikke ut noe eget varsel til bøndene i forkant av flommen.

– Grunnen til det var at hendelsen var godt varslet fra kommunene, Mjøsen Skog og Statsforvalteren i Innlandet. Førstnevnte om blant annet sjekking av stikkrenner, og sistnevnte også om sikring av rundballer, sier Sperstad.

Ifølge Sperstad er hovedregelen at den som forsøpler er ansvarlig for opprydding.

Kommunen har mulighet til å pålegge grunneiere å rydde opp, også om det er andre som var eier av dem.

– Kommunen har ikke et formelt ansvar for rundballene, men vi tror at en «dugnad» mellom ulike aktører vil være en god løsning, sier hun.

E6: Rundballene har funnet veien til E6 i Ringebu. Foto: Statens vegvesen

Høyere flom enn forventet

Leder i Innlandet Bondelag Elisabeth Gjems forteller at flommen har gått høyere enn det mange bønder forventet.

– Det er mange som har jobbet veldig intenst med å berge rundballer. De har satt det på det de oppfatter som trygt land, men så har flommen gått høyere enn forventet, sier hun.

Samtidig mener hun at dette er en lærepenge.

– Nå ser vi at en nedbørsflom kan bli så stor som dette. Hver rundball er gull verdt for oss, og vi er veldig lei oss for at de forsvinner i elver og vassdrag.

Gjems forteller at hun har sett deler av kritikken på sosiale medier.

– Folk reagerer litt som oss bønder, og tenker at dette er veldig leit. Jeg tror også det er en del som setter pris på den innsatsen veldig mange bønder har gjort nå.

UFORVENTET: Elisabeth Gjems forteller at flommen har gått mye høyere enn forventet. Foto: Carl Anders Brynildsen Sørheim / NRK