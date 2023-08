Måtte evakuere campingplassen: – Helt forferdelig

For bare to uker siden ble beboere på Dokka i Nordre Land hardt rammet av enorme nedbørsmengder.

I dag ble de rammet igjen da hele campingplassen måtte evakuere.

Bygda hadde så vidt rukket å få hodet over vann før «Hans» inntraff. Det neste døgnet er det meldt 80 millimeter regn.

En av dem som virkelig får kjenne på konsekvensene av ekstremværet er Kai Sveum fra Moelv. Han hadde tenkt seg på en liten ferie på Dokka camping.

Men slik ble det ikke.

– Helt for jævlig

Kai hadde pakket med seg sakene og skulle tilbringe tid i campingvogna på Dokka med familien tirsdag. Men da de kom fram skjønte de fort at det ikke ble mulig.

– Vi fikk beskjed om at det var greit å flytte ut i stedet for inn, sier han.

Dokkaelva, som renner rett ved siden av campingplassen, er fullstendig overfylt etter regnværet natt til tirsdag.

KRYSSER FINGRENE: Kay får ikke gjort noe med de enorme vannmengdene som flommer innover campingplassen, så han krysser fingrene og håper på det beste. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Kai forteller at de ikke hadde sjans til å flytte unna alt utstyret. Spikerteltet måtte de bare forlate.

– Det er helt for jævlig. Denne elven er regulert, så dette skal ikke skje. Men det får bare gå sin gang, så får vi krysse fingrene og håpe på det beste.

OVERSVØMT: Campingplassen er helt oversvømt etter det voldsomme regnværet tirsdag. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Jan Erik Lauritsen hadde også tenkt å ta et opphold på campingplassen denne uka. Han synes dette er en tragisk situasjon.

Han har akkurat kjøpt inn alt utstyret han trenger for oppholdet.

– Vi er redde for at alt skal havne i elva. Det er krefter ute og går, så det er godt man har forsikring, sier han.

Hele tirsdag formiddag ble det jobbet for å sikre campingplassen. Sandsekker ble lagt ut for å stoppe de store mengdene vann fra å oversvømme campingplassen.

Men det gikk ikke som planlagt, og hele campingplassen er evakuert.

REDD: Jan Erik er bekymret for at alt han har på campingplassen skal forsvinne ut i elva. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Mellom 100 og 150 berørte vogner

Kay Solheim er vaktsjef på Dokka camping. Han forteller at det allerede har vært mye nedbør på Dokka, og at elva har blitt mye bredere i løpet av dagen.

– Det er helt forferdelig at dette kan skje på Dokka. Vi har hatt flom før, men det var ikke en brøkdel så mye som dette.

Ifølge vaktsjefen er mellom 100 og 150 campingvogner er berørt av flommen. Vannet står en halvmeter opp på vognene, og flere spikertelt-kjellere er under vann.

Solheim forteller at de aldri hadde forestilt seg dette. Nå skal han stå og holde vakt utover kvelden og natta.

– Vi holder vakt så det ikke kommer noen ned her. Vi blir værende så lenge det trengs, sier han.

FORFERDELIG: Kai Solheim forteller at de har hatt flom på campingplassen før, men aldri så ille som nå. Foto: Lars Erik Skrefsrud / NRK

Jobber døgnet rundt

Ordfører i Nordre Land Ola Tore Dokken sier at dette er en fortvilende situasjon for mange innbyggere. Samtidig forteller han at mange er vant til det.

– Det er ikke første gang det skjer her. Men jeg vil tro at de er fortvilet over den situasjonen de er i nå, sier han.

Det har bare gått to uker siden deler av kommunen sto under vann.

FLOM: Slik så det ut på Nordsinni i Nordre Land tirsdag for to uker siden. Foto: Tage Moe

Dokken forteller at de har mannskaper som jobber døgnet rundt, blant annet for å holde vegene ved like.

– Folk er flinke til å hjelpe hverandre, og jeg vil berømme dem som har jobbet natt og dag, sier han.