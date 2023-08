Jernbanebru er i ferd med å bryte sammen

Ekstremværet «Hans» har ført til økt vannstand i flere elver på Østlandet. Ifølge NVE er vannstanden i Lågen i Innlandet sju ganger høyere enn normalt.

Nå står ei jernbanebru ved Ringebu i ferd med å bryte sammen på grunn av de enorme vannmengdene.

– Det er en reell fare for at brua kan bryte sammen, sier Anne Kirkhusmo, pressevakt i Bane Nor til NRK.

Et av bruelementene har flyttet på seg og står skjevt. Mannskaper fra Bane Nor står på begge sider av brua for å holde vakt.

HØY VANNFØRING: Ifølge NVE er vannføringen i Lågen ved Ringebu sju ganger høyere enn normalt onsdag. Foto: Alexander Nordby / NRK

Store konsekvenser

Jernbanebrua er ei 172,5 meter lang stålbru som er bygd i 1957.

All godstrafikk og persontrafikk på Dovrebanen går over brua som nå står i fare for å kollapse.

– Hvis det skjer, vil det få konsekvenser. Hvor store konsekvenser må vi komme tilbake til, sier Kirkhusmo.

Dovrebanen har vært stengt de siste dagene grunna ekstremværet «Hans».

SJ Nord opplyser i en pressemelding at alle tog på Dovrebanen og Raumabanen også er innstilt torsdag og fredag.

Høy vannføring

Hydrolog hos NVE, Tuomo Saloranta, sier til NRK at vannføringen i Lågen ligger på et høyt oransje nivå, nesten rødt.

– Det er høy vannføring i Lågen. Litt over 2000 kubikkmeter i sekundet, sier hydrologen.

VEGBRO: Jernbanebrua som er i ferd med å kollapse ligger sør for ei vegbro. Begge bruene er stengt og sperra av. Foto: Alexander Nordby / NRK

Men det ser ut til at vannføringen har flatet ut de siste timene ved målestasjonen på Vinstra.

Derfor tror ikke Saloranta at vannføringen skal øke noe særlig mer ved Ringebu nå.

Vegbru stengt

Rett ved jernbanebrua, på nordsiden, står ei vegbru. Den kan bli påvirka dersom jernbanebrua kollapser, skriver Politiet i Innlandet på X, tidligere Twitter.

Vegbrua er stengt.

– Vegbrua ser ok ut foreløpig, men vi har stengt den og satt opp sperringer rundt av hensyn til liv og helse, sier Nils Jakob Aae, trafikkoperatør hos vegtrafikksentralen.

Jernbanebrua ligger sør for vegbrua, i samme retning som Lågen renner.

– Sånn jeg ser det ut fra kartet, vil ikke jernbanebrua dra med seg vegbrua, sier trafikkoperatøren.