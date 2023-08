Vann har trengt inn i et kraftverk på Braskereidfoss. Det har ført til større skader.

– Politiet har startet evakuering i samarbeid med kommunen, sier Merete Hjertø, innsatsleder i Innlandet politidistrikt.

Mellom 15 og 20 husstander er evakuert i området sør for kraftverket og elva fortsetter å stige.

Det vurderes å sprenge i området, og politiet får bistand fra bombegruppe og forsvaret i disse vurderingene.

– Når tar dere en avgjørelse på om det blir sprengning?

– Det vil vi komme tilbake til. De instansene er på vei hit, så får vi komme tilbake til det etter hvert, sier innsatslederen.

Politiet avviser til NRK like etter kl. 12 at det kan komme en flodbølge.

– Det er mye vann, men ikke snakk om en flodbølge, sier Hjertø.

Innsatsleder Merete Hjertø sier at de får bistand fra bombegruppe og forsvaret. – Vannet renner ukontrollert forbi, sier Hjertø.

Kan bli mye vann

Foreløpig er det ikke tall på hvor mange som er evakuert. Det gjelder først og fremst beboere langs elven.

Innsatsleder Merete Hjertø sier at det er store vannmengder i Glomma.

Fylkesveg 210 på vestsiden av Glomma er stengt mellom Støa og Eidsfossen.

– Vi jobber på spreng

Braskereidfoss kraftverk ligger i Våler kommune i Innlandet, rundt tre mil sør for Elverum. En feil ved flomlukene gjør at de ikke har åpnet seg som de skal.

Vannet har dermed begynt å flomme over dammen og inn i stasjonene, som er fylt med vann.

Vegard K. Andersen, kraftverksjef i Innlandet for Hafslund Eco og operativ leder i beredskapen på stedet, sier det er feilen på anlegget som gjør at de sliter med å få vannet forbi.

– Kraftverket er helt ute av funksjon.

Nå jobber de med flere alternative løsninger. Sprengning er en av mulighetene.

– Vi jobber på spreng for å få kontroll på situasjonen.

Kraftverksjefen sier at det er for tidlig å si nøyaktig hva som har hendt.

– Vi har noen luker vi bruker til å hjelpe til å slippe vannet forbi. Vi har også to turbiner som sitter her som vi normalt sett produserer kraft med. Det er vann i de stasjonene, og lukene har vi mista muligheten til å manøvrere per nå.

Kommunen har satt krisestab

Ordfører i Våler kommune, May-Liss Sæterdalen, sier kommunen satte krisestab klokken 11.00.

– Vi har tett kontakt med innsatsleder som er på stedet og vi følger situasjonen fra minutt til minutt.

Kommunen har etablert et evakuerings- og pårørendesenter i Stallen. De kommer også til å sende ut en melding til innbyggerne med informasjon.

Sæterdalen sier det kan bli aktuelt å evakuere flere.

– Men i første omgang sender vi ut meldingen blant annet om at de må være oppmerksom på brå endring i vannstand.

Sæterdalen bekrefter at sprengning i området er vurdert.

– Ja, det er vurdert. Fagfolkene gjør vurderinger fortløpende av hva som bør gjøres.

Luftfartsrestriksjoner

Visepolitimesteren i Innlandet politidistrikt har besluttet innføring av luftromsrestriksjoner rundt Braskereidfoss kraftverk i Våler i Innlandet.

Restriksjonene gjelder droner og alle typer luftfartøy, skriver de i en pressemelding. Beslutningen er tatt av hensyn til politiets og andres sikkerhet i tilknytning til området.

Restriksjonsområdet har en horisontal utstrekning på 2,5 nautiske mil rundt Braskereidfoss kraftverk. I vertikal utstrekning over bakken opp til 2500 fot.

Forbudet gjelder ikke flygning i forbindelse med militær-, politi-, ambulanse-, søke- eller redningsoppdrag.

Nettfeil

Aggregatene på Braskereidfoss kraftverk ved Glomma stanset rundt kl. 06.30 i dag tidlig på grunn av nettfeil.

Ved stopp skal flomluker åpnes automatisk for å ta unna den økte vannmengden i elveløpet. Det skjedde ikke i dette tilfellet.

Årsaken er ikke avklart, skrev Hafslund Eco i en pressemelding rundt kl. 09.30 i dag tidlig.

– Det er en alvorlig situasjon, sier Ragnhild Abrante, kommunikasjonssjef i Hafslund Eco til NRK.

Strømbrudd

Morten Schau, kommunikasjonssjef i Elvia, sier 274 husstander i området nå står uten strøm. Det er uklart om dette er direkte knyttet til skadene på kraftstasjonen.

Elvia jobber fortløpende med å tilknytte strømkundene til andre leverandører.

Tidligere i formiddag var rundt 400 husstander uten strøm.