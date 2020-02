Marius (33) har fått nytt hjerte to ganger

Siden den gangen har 33 år gamle Marius Solberg fra Løten fått nytt hjerte to ganger.

Den kvelden for 16 år siden fikk Marius plutselig et kaldt innsug i halsen og en rar følelse. Han ble kjempekvalm og det hamret i brystkassa. Så begynte han å kaste opp.

– Jeg skjønte ikke hva som foregikk, men tenkte at det sikkert var noe jeg hadde spist. Men da det varte i flere døgn kontaktet jeg lege, forteller Marius.

Feil på hjertet

Fastlegen la merke til at han var gul i ansiktet og hadde høye leverprøver. Han tok blodprøver, lyttet og sendte Marius hjem igjen.

– Jeg lå rett ut, følte meg helt utslitt og klarte ikke å spise. Etter to nye dager sa ekskona til pappa at det var nok, hun så at det ble verre.

På akutten var alle opptatt av at 17-åringen var gul. De snakket om hepatitt. Men etter flere undersøkelser ble han overført til hjerteovervåkingen. Legen hadde mistanke om hva det var, men ville ikke si noe, og sendte ham videre til Ullevål.

Der ble det slått fast at det var ARVC. Det samme som blant andre fotballtrener Ståle Solbakken har.

Marius fikk operert inn hjertestarter.

– Det var kjipt når man likte å være aktiv og var ung. Man skulle ikke ha hjertefeil da. Det var jo bare gamlinger som fikk det, sier Marius.

– Det ser f... så stygt ut

Han måtte slutte med hard trening og konkurranseidrett. Det gikk fint i mange år. Selv om hjertestarteren slo inn tre ganger det første året.

– Det var litt min egen skyld. Jeg var ikke så flink til å ta det med ro, og ikke så flink til å ta medisinen min. Men jeg lærte den harde veien, sier Marius Solberg.

Marius Solberg fra Løten har hatt to hjertetransplantasjoner, på grunn av sykdommen ARVC. Foto: Privat

Først åtte år senere ble det kritisk igjen. Etter noen måneder med dårlig form og rytmeforstyrrelser, ble han sendt til Rikshospitalet til utredning.

– Legen sa at det så stygt ut. Han spurte om jeg hadde hørt om hjertetransplantasjon og sa at det var den eneste løsningen. Formen var veldig dårlig og jeg tenkte selv at jeg ikke hadde mange dager gå på.

I mars 2012 ble han satt på venteliste for transplantasjon og bare tre uker senere fikk han nytt hjerte. Han tenkte det var en ny start. Det gikk bra i begynnelsen. Men etter et halvt år begynte det nye hjertet å svikte.

– Jeg ble dårligere og dårligere. Hjertet funket ikke som det skulle.

Han måtte ha en ny transplantasjon.

Endelig frisk

Det fikk han året etter, i 2014. Han var da nummer 19 i Norge som har fått to hjertetransplantasjoner.

– Vi er i en eksklusiv gruppe da.

Og den andre gangen gikk det bra. I dag er livet upåklagelig.

– Formen er helt grei. Jeg får gjort det meste av det jeg vil. Noe tar litt lenger tid bare, sier Marius Solberg.

Det varierer mye hvor alvorlig sykdommen er. Noen kan leve hele livet med den uten å merke så mye. Marius sitt tilfelle er det mest alvorlige scenarioet.