Det bekrefter politiet i Innlandet til NRK.

Vedkommende er en mann i 70-årene fra Gjøvik. Mannen ble fraktet til sykehus, men livet sto altså ikke til å redde.

Pårørende er varslet, og saken følges opp av politiet.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Uhell

Politiet fikk meldingen 04:57 fra AMK. De fikk en innringer som hadde kommet over en person i vannet.

– Vedkommende fikk livreddende førstehjelp på stedet, og ble fraktet til sykehus, opplyser Atle Bernhoft von Obstfelder.

Operasjonslederen forteller at mannen skal ha vært ute for et uhell, men at ingen var vitne til selve hendelsen.

– Det er ikke mistanke om at det har skjedd noe kriminelt, forteller han.